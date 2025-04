Bacalhau: do forno à brasa

O bacalhau sempre teve seu lugar garantido na mesa de Páscoa. Sai do forno com cheiro de história e tradição, regado de azeite e memória afetiva. É um prato de respeito, de domingo solene, de receita que vem passando de geração em geração.

Com o mesmo espírito de sempre, mas com um novo cenário e sabor, te proponho experimentar a churrasqueira: o calor da brasa, o som da conversa solta, a fumaça que anuncia que o almoço tá quase pronto.

O bacalhau na brasa vira experiência. É uma tradição reinventada, trazendo novas histórias. É o mesmo respeito ao ingrediente, só que com o sabor único da grelha, com a alegria de fazer junto, com o tempo que a gente tira pra viver e não só cozinhar. Do forno pra brasa, o que muda é o jeito de preparar esse clássico da Páscoa.

Corte selecionado, técnica e paciência garantem uma experiência completa ngstock / stock.adobe.com

Dicas de preparo

Assar um bacalhau na brasa é arte — e como toda arte, tem seus segredos. Aqui vai uma lista dos principais truques e dicas para você mandar bem e deixar o bacalhau macio, suculento e cheio de sabor, sem desmanchar ou ressecar. Anota aí!

Escolha o corte certo

Dê preferência aos lombos altos e com pele. Eles aguentam melhor o calor da brasa e mantêm a umidade interna. Evite pedaços muito finos, que ressecam fácil ou quebram na grelha.

Dessalgue com calma

O bacalhau deve estar bem dessalgado, mas ainda com um leve toque de sal. Dessalgue em geladeira de 24 a 48 horas, trocando a água a cada oito horas.

Seque bem antes de por na grelha

Use um pano limpo ou papel toalha para tirar o excesso de umidade. Isso evita que o peixe “cozinhe” no vapor e ajuda a formar uma crosta mais firme.

Regue com azeite: antes, durante e depois

O azeite é o melhor amigo do bacalhau. Ele ajuda a hidratar o peixe, dar sabor e evitar que grude na grelha. Faça um azeite temperado com alho, ervas e limão, e use para regar o peixe na finalização.

Braseiro médio e constante

Nada de labaredas. O fogo deve estar médio, com brasas vivas e temperatura equilibrada e constante. Se estiver muito quente, o peixe queima por fora e ainda ficará cru por dentro.

Grelhe primeiro com a pele para baixo

Isso ajuda a segurar o peixe firme, evitar que quebre e facilita virar. Só vire quando as lascas começarem a soltar com facilidade. Em alguns casos, nem precisa virar, apenas selar o lado da carne rapidamente.

Não inventa de mexer demais

O bacalhau é delicado. Quanto menos você mexer, menor a chance dele se desmanchar. Se estiver usando uma grelha dupla, vire com ela. Se estiver na grelha direta, use uma espátula larga com muita delicadeza.

Finalize fora da brasa com azeite quente

Aqueça o azeite com alho, pimenta dedo-de-moça ou ervas e despeje sobre o bacalhau logo que sair da grelha. Isso dá aroma, brilho e muito sabor.

Dica final: combine com legumes grelhados