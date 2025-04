Todo dia é dia do café aqui em casa. Seja passado para acordar cedinho e encarar a rotina agitada, espresso para dar aquele gás, principalmente depois do almoço, ou especial para confortar a alma, uma xícara garante a revigoração necessária de quem é fã da bebida.

Aliás, tem coisa melhor do que o cheirinho de café no ar? Só isso já aquece o coração. Apesar da declaração evidente de amor, não costumo ficar agarrada o dia todo numa térmica, não. Prefiro apreciar o momento e me fartar com a mesa cheia.