Vindima 2025: programações celebram a colheita da uva no Estado

Temporada de experiências na vindima Anahís Vargas / Agencia RBS

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, as regiões produtoras de uvas têm um cenário lindo: parreirais cheios de frutos. Então, é chegada a hora da colheita. Por isso, durante a vindima, vinícolas, restaurantes e hotéis se programam para nos receber com atividades como pisa das uvas e degustações. Confira!

VINÍCOLA AURORA

Zéto Telöken / Vinícola Aurora

Entre tantas atrações oferecidas pela vinícola durante a vindima, ocorre mais uma edição do curso de degustação de vinhos e azeites. No dia 1º de março, os interessados participarão de uma imersão sobre o processo de elaboração dos produtos e de um tour pela empresa, em Bento Gonçalves. Durante o encontro, serão apresentados os azeites da linha Pequenas Partilhas, elaborados no Chile, além de quatro produtos das variedades emblemáticas de países da América do Sul (Cabernet Franc, do Brasil; Tannat, do Uruguai; Carmenère, do Chile; e Malbec, da Argentina) e um espumante.

Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99134-5916 ou pelo link.

Valor: R$ 50 por pessoa (cada participante ganha uma taça)

Rua Olavo Bilac, 500, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves

@vinicolaaurora

PIZZATO VINHAS E VINHOS

Pizzato / Divulgação

A vinícola apresenta um verdadeiro menu de experiências durante a vindima. Com elas, é possível conhecer a história da Pizzato, apreciar rótulos, além de fazer degustações harmonizadas e orientadas. O Dia da Colheita 2025, disponível nas sextas e nos sábados até 8 de março, conta com uma programação especial, com visita ao vinhedo, prova de bagas, degustação de cinco rótulos em diferentes estágios de vinificação e maturação, jantar harmonizado de cinco etapas e um brinde de vinho exclusivo. O número de vagas por encontro é de, no mínimo 10 e, no máximo, 25 pessoas.

Para informações e ingressos, contate pelo e-mail turismo@pizzato.net ou pelo WhatsApp (54) 98114-0116

Valor: de R$ 89 a R$ 2.800 (para até 10 pessoas)

Via dos Parreirais, s/nº, no bairro Santa Lucia, em Bento Gonçalves

@pizzato

VINHOS CRISTÓFOLI

Anahís Vargas / Agencia RBS

Uma série de experiências estão no cardápio da vinícola nesta vindima. São elas: jantar em família (8 de fevereiro), amanhecer de vindima com pisa da uva (25 de janeiro e 1, 8, 15 e 22 de fevereiro), almoço harmonizado no vinhedo (aos sábados), piquenique sobre edredom nos parreirais (de terça a sábado), entardecer de vindima com pisa da uva (1, 2 e 3 de março) e almoço harmonizado no restaurante deles (sextas e sábados). A dica é: não tenha medo do tratorzinho para subir os parreirais.

Acesse o site e confira os detalhes de cada experiência.

Valor: a partir de R$ 195, com preços especiais para crianças e adolescentes.

ERS 431 km 06, s/nº, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves

@vinhoscristofoli

CASA PERINI

Divulgação / Casa Perini

A tradicional Saga da Uva, imersão cultural e gastronomica inspirada nas tradições dos imigrantes italianos, ocorrerá em Farroupilha, na Serra Gaúcha, e conta com atividades como a 'Corrida de Barricas'. A programação será realizada em datas exclusivas (1, 15 e 22 de fevereiro e 1 e 2 de março), com atrações como a colheita e a pisa das uvas, além da gincana interativa, que tem como uma das disputas o maior cacho de uva colhido. A experiência é acompanhada de um cardápio especial para ser harmonizado com vinhos, espumantes e sucos.

Para adquirir ingresso, acesse o link.

Valor: R$ 480 por pessoa

Santos Anjos s/nº, em Farroupilha

@casaperini

LOTE 20

As sextas-feiras de janeiro e fevereiro do hotel boutique terão um momento especial. Com o parreiral em sua plenitude produtiva, os visitantes participam de uma verdadeira imersão no universo da uva, com direito a colheita, passeios pelos vinhedos, banquete colonial e a tradicional pisa da uva sob as estrelas.

Reserve sua experiência pelo WhatsApp (54) 99920-2055.

Valor: R$ 320 (+ 10% da taxa de serviço)

Rua Santo Antôninho, 2.415, no bairro São Pedro, em Bento Gonçalves

@lote20hotelboutique

FAMÍLIA SALTON

Daniela Radavelli / Vinícola Salton

O destaque da programação da Salton são os tours guiados que incluem a história da vitivinicultura brasileira. Eles têm cinco tipos de experiências, onde os visitantes podem degustar parte dos rótulos elaborados por lá. Já o acesso às caves subterrâneas e as experiências enogastronômicas na Adega Secreta são limitadas, destinadas para acompanhar os processos da uva na vinícola durante a vindima. Para todos, o agendamento prévio é necessário.

No site você pode conferir mais.

Valor: a partir de R$ 95

Rua Mario Salton, 300, no Distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves

@familiasalton

VINÍCOLA MONTE ASTRAL E OSTARA RESTAURANTE

Anahís Vargas / Agencia RBS

Em Farroupilha, vinícola e restaurante convidam você a celebrar a vindima, com um dia de muita festa, música, alta gastronomia e vinhos, é claro, já que a promessa é de rótulos cheios de encantos e sabores. A imersão contempla visita ao vinhedo e à vinícola, degustação dos vinhos, show acústico, ilha de petiscos, alimentação das ovelhas do local e um almoço preparado pelos chefs do Ostara, com entrada, prato principal e sobremesa.

Reserve no site.

Valor: R$ 460 por pessoa

Linha 47, em Farroupilha

@monteastral

VINÍCOLA LOVARA

Anahís Vargas / Agencia RBS

Uma nova edição do Brinde das Estrelas tem duas datas confirmadas: 15 de fevereiro e 1º de março. Depois de um entardecer em meio aos vinhedos com drink de boas-vindas, os participantes poderão desfrutar de um jantar em quatro tempos harmonizado com os rótulos da vinícola. Além disso, um show italiano embalará o momento da sabragem e o brinde sob as estrelas. As vagas são limitadas.

Para garantir o ingresso, entre em contato pelo WhatsApp (54) 99627-1699 ou no link.

Rua José Benedetti, 222, no bairro Salgado Filho, em Bento Gonçalves

@vinicolalovara

VINHOS LARENTIS

Anahís Vargas / Agencia RBS