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Mudança na cozinha
Notícia

Nova lei proíbe foie gras no Brasil e reacende debate entre tradição gastronômica e bem-estar animal

País passa a restringir a fabricação e a comercialização de alimentos obtidos por alimentação forçada de animais. Profissionais da gastronomia avaliam os impactos da medida

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Brunna Oliveira

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