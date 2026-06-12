Mudança vem acompanhada de novos horários de atendimento e de uma proposta gastronômica diferente. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Após 13 anos na Cidade Baixa, o Mandarinier passa a viver uma nova fase. Instalado no Casarão da Santo Inácio no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o restaurante comandado pelo casal de chefs Liliana Andriola e Leonardo Magni deixou para trás o tradicional menu fechado servido no almoço para apostar em um formato à la carte durante o jantar. Em conversa, eles falam sobre essa mudança, as influências das viagens pelo mundo e os desafios de empreender e cozinhar juntos.

Como surgiu a ideia do Mandarinier e como foi essa mudança para o novo endereço?

Liliana — A gente fazia os almoços culturais do StudioClio, na Cidade Baixa. Quando surgiu a oportunidade daquela casa onde o Mandarinier funcionou por 13 anos, acabamos entrando no projeto. Inicialmente o espaço era dividido, mas depois ficou só com a gente. E sobre a mudança de endereço, na verdade, ela surgiu a partir de um convite do Daniel Mitidiero e da Victoria Pascolotto. Eles já eram sócios investidores do restaurante e nos convidaram para conhecer esta casa. A gente se apaixonou pelo lugar e entendeu que era um momento importante da nossa carreira para dar um passo além, fazer algo diferente.

O que mudou além do endereço?

Leonardo — Mudou bastante. Antes trabalhávamos com um menu fechado no almoço. Agora estamos no jantar e com serviço à la carte. No começo foi desafiador, mas hoje conseguimos explorar melhor cada prato e com isso vamos aperfeiçoando ao longo do tempo.

O novo formato amplia a liberdade criativa?

Liliana — Muito. No menu fechado tudo precisava caber dentro de um custo determinado. Agora conseguimos trabalhar ingredientes que antes não entravam no cardápio. Isso vale especialmente para as sobremesas, que passaram a ter vida própria.

Leia Mais Um novo tempo

A relação com os produtores e as feiras continua?

Leonardo — Continua sendo essencial. Seguimos comprando em feiras e valorizando pequenos produtores. O que muda é que, como a operação cresceu, precisamos de mais previsibilidade. Quando aparece um ingrediente muito sazonal ou em pouca quantidade, criamos pratos convidados por tempo limitado. Preferimos então trabalhar com menos opções de pratos para entregar mais qualidade. Hoje temos seis entradas, seis pratos principais, quatro sobremesas e alguns pratos convidados.

As viagens seguem inspirando a cozinha do Mandarinier?

Liliana — Com certeza. Temos influências da Turquia, do Sudeste Asiático e também da Argentina, onde moramos por um ano. Mas a ideia nunca é reproduzir receitas. A gente traz referências de sabores e adapta aos produtos daqui.

Entre os que mais marcaram, acredito que Istambul foi uma grande inspiração. Bangkok e Hong Kong também. São lugares onde a comida do dia a dia é extraordinária.

Quando a comida simples de uma cidade é muito boa, normalmente é ali que a gente mais se apaixona. LILIANA ANDRIOLA Chef e sócia do Mandarinier

Vocês também dividem a vida e os negócios. Qual é o maior desafio de trabalhar em casal e qual é o segredo para fazer dar certo?

Liliana — A intimidade talvez seja um dos pontos mais desafiadores. Às vezes a gente fala de uma forma que talvez não falasse com um colega de trabalho. É preciso aprender a lidar com isso.