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Especial Dia das Mães
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Entre panelas e histórias: o legado que passa de mãe para filha

Chef e professora de gastronomia, Clarissa Brinkmann fala sobre os ensinamentos da mãe e revela como a ocupa um papel importante para conexão familiar, cuidado e memória

Brunna Oliveira

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