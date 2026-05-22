Do Cerrado Mineiro à xícara: o caminho do café especial até Porto Alegre

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Cafeteria nasceu em 2012, mas passou a operar como torrefação em 2014. Isadora Ritter / Agencia RBS

“Levanto, engulo o meu café, corro e tomo a condução”, diz a música de Gonzaguinha, cantada com a empolgação de quem entende que o dia só começa depois de uma xícara.

Ele é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água, conforme revela a Associação Brasileira da Indústria de Café. Varia em tamanho, cor e forma, mas é unanime: o mundo inteiro toma. A diferença é que, no Brasil, o elemento é praticamente um sinônimo de socialização.

O sabor que oscila entre amargo ou suave, o torna bem-vindo em qualquer mesa. Nesse contexto, não é surpresa que, estados como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo respondam por mais de 80% da produção do país. As informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em relação à safra de 2024/2025, revelam a força das lavouras brasileiras.

Em comemoração ao Dia Nacional do Café, celebrado no domingo (24), vivemos uma manhã de imersão com o time da Baden, que além de servir grãos especiais também funciona como uma torrefação.

Mais de dez anos de xícaras

Da esquerda para a direita, o gerente da Baden Tiago Justo e os sócios-proprietários Guert Schinke e Caroline Borges. Brunna Oliveira / Agencia RBS



Não é de agora que o universo do café passou a ganhar novas camadas. Após mergulhar em estudos e viagens ao redor das fazendas de café do Brasil, Guert Schinke, sócio-proprietário do negócio, pôde conversar com produtores e planejar os próximos passos da cafeteria.

— A Baden nasceu em 2012, no bairro Santana. No começo, ela funcionava apenas em um formato de cafeteria. Depois de dois anos, sentimos a necessidade de ter nossa torrefação própria. Fazia sentido para a gente acompanhar todo o percurso do grão. Isso foi essencial para ajustar os perfis de torra e buscar o melhor resultado sensorial em cada lote — afirma.

Segundo Schinke, há pouco mais de uma década, cafés com acidez mais evidente ou notas frutadas causavam um certo estranhamento entre os brasileiros. Explicar o que estava na xícara fazia parte do atendimento, quase como uma tradução entre o paladar do cliente e um universo ainda pouco explorado no país. Aos poucos, esse cenário começou a mudar.

— Diferente do café commodity, o especial cria relações. Produtores deixam de ser apenas fornecedores e passam a fazer parte da história do produto. Visitas às fazendas, escolhas feitas a partir de provas sensoriais e negociações mais justas ajudam a construir um ciclo mais respeitoso. Nos tornamos quase família — contextualiza.

Primeiros-cracks, secagens e torras

Processo de torrefação consiste em colocar os grãos crus em uma máquina para então ter contato com o calor. Isadora Ritter / Agencia RBS



É na torrefação que o café começa, de fato, a ganhar identidade. Conforme explica Tiago Justo, gerente da unidade da Zona Norte, isso acontece porque o processo, que envolve etapas como secagem, caramelização e o chamado “primeiro crack” — quando o grão atinge determinada temperatura e se expande —, define características fundamentais do grão.

— Um perfil de torra mais longo ou mais curto pode intensificar doçura, acidez ou corpo, revelando diferentes nuances de um mesmo grão. Na prática, isso significa que dois cafés da mesma origem podem entregar experiências completamente distintas —diz.

De acordo com Justo, na Baden o controle desse processo é feito com o auxílio de tecnologia e repetição precisa de perfis previamente testados. Dessa forma, a equipe consegue garantir consistência, respeitando o potencial de cada lote.

A gente precisa entender o que aquele café pode entregar e, a partir disso, decidir como trabalhar a torra. Pequenos ajustes mudam tudo. TIAGO JUSTO Gerente da Baden Torrefação





Mesmo grão, diferentes sabores



Para entender mais sobre as diferenças, o gerente serviu dois microlotes de Bourbon Vermelho, que vieram direto do Cerrado Mineiro. A variedade produzida em Patos de Minas, por Tomio Fukuda, trouxe notas completamente diferentes. O Kagueboshi Bourbon Vermelho natural feito pelo V60, traz notas frutadas e exóticas, que remetem às frutas cristalizadas e o mel, enquanto o V60 do Bourbon Vermelho Natural apresenta maior leveza. O segundo, que possui notas de rapadura, chocolate e castanha é uma ótima pedida para quem ainda não está tão familiarizados com o consumo de cafés especiais.

De quebra, provamos o pão de queijo da casa (R$ 12). A especialidade desenvolvida por Tiago, sai do forno quentinho, conforme surgem os pedidos dos clientes. O sabor do queijo é incrível e ele faz o par perfeito com o café — independente do método ou da variedade escolhida.

Serviço

Endereço: Rua Azevedo Sodré, 74, no Passo d'Areia

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 9h às 18h30.

