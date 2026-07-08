Duas novidades para quem gosta de frutos do mar em São Paulo





Alessandra Rech / Especial

Cais

O Cais, restaurante especializado em peixes e frutos do mar, volta às origens com uma nova proposta de menu. Prestes a completar sete anos na Vila Madalena, em São Paulo, a casa do chef e proprietário Adriano de Laurentiis, que tem Catarina Ferraz como chef-executiva, retoma o conceito de bistronomia — movimento que aplica técnicas da alta gastronomia a um ambiente descontraído e sem a formalidade do fine dining. A ideia é resgatar a atmosfera acolhedora e descomplicada que marcou os primeiros anos do restaurante.

O antigo menu degustação compartilhável dá lugar a um cardápio predominantemente à la carte, organizado entre entradas, pratos principais e sobremesas. A novidade inclui ainda uma seção dedicada à grelha, com preparos como o peixe do dia, a nadadeira e a costeleta. Outra estrela da reformulação é a panificação da casa: sob o comando de João Salinas, o restaurante passou a dedicar um capítulo inteiro do menu aos pães artesanais.

Começamos justamente por eles. O trio formado por focaccia (R$ 8), brioche (R$ 12) e sourdough (R$ 10) chegou ainda quente à mesa e foi acompanhado pela manteiga de kefir (R$ 24) e pela conserva de mexilhões (R$ 41). A combinação merece destaque: os mexilhões praticamente pedem um pedaço de pão para aproveitar até a última gota do molho.

Entre os demais pratos, experimentamos o crudo de peixe com gaspacho clarificado e molho de pão (R$ 86), o peixe do dia cru com carpaccio de tomate e speck (R$ 72), a cavaquinha à provençal (R$ 210), a spanakopita com atum e iogurte (R$ 110) e o peixe à Kiev, servido com vadouvan, couve-flor e caramelo de whey (R$ 127).

O grande destaque da refeição foi a cavaquinha à provençal. Antes disponível apenas no banquete servido à noite, ela passa a integrar o novo cardápio e mostra por que conquistou tantos admiradores. A única recomendação é pedir mais um pão à mesa: deixar aquele molho para trás simplesmente não é uma opção.

Serviço

Endereço: Rua Fidalga, 314, no bairro Vila Madalena em São Paulo

Horário de funcionamento: De quarta a sexta, das 12h30 às 15h e das 19h às 23h. No sábado, das 12h30 às 16h e 19h às 23h. No domingo, das 12h30 às 16h30.

@restaurantecais

Sororoca

O restaurante especializado em peixes e frutos do mar comandado pelos chefs Gustavo Rodrigues, Marcelo Corrêa Bastos e Thiago Castanho — profundo conhecedor da culinária amazônica e de seus peixes —, está de casa nova na Vila Madalena.

O novo endereço é mais amplo e tem um grande balcão como protagonista do salão, permitindo que os clientes acompanhem o ritmo da cozinha e o preparo dos pratos. A atmosfera praiana e despretensiosa permanece intacta, embora eu confesse sentir falta da cena clássica da antiga casa: a fila que se formava na calçada e as cadeiras de praia espalhadas pela rua (risos).

O cardápio continua sazonal e muda semanalmente conforme a disponibilidade dos ingredientes, privilegiando sempre o frescor dos peixes e frutos do mar. Entre os pratos da casa estão preparos como o bobó de camarão (R$ 135) e a moqueca de lagosta (R$ 145), ambos acompanhados de arroz e farofa da casa.

Durante a visita, começamos pelas ostras no vapor com molho secreto (R$ 44), seguidas pelo crudo de peixe com gema de ovo e conserva de cogumelos (R$ 79), o ceviche de pescados e frutos do mar com leite de tigre de pipoca (R$ 83), o peixe cru com laranja champanhe (R$ 86), a tradicional guioza de camarão com tucupi (R$ 74), preparada com pimenta e jalapeño, e o criativo bao de açaí (R$ 49).

Entre os principais, provamos o filhote na brasa (R$ 187), servido com molho de tucupi com cogumelos, arroz e farofa da casa (R$ 46). O peixe de água doce, considerado um dos grandes protagonistas da culinária amazônica ao lado do pirarucu e do tucunaré, impressiona pela textura delicada e pelo equilíbrio dos sabores.

Fora do cardápio, o chef ainda preparou um pirão de caranguejo, criado especialmente para a ocasião. Foi, sem dúvida, um dos pontos altos da refeição: intenso, reconfortante e daqueles pratos que permanecem na memória mesmo depois da última colherada.

Serviço