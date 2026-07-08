São Paulo

Sabor marítimo
Notícia

Duas novidades para quem gosta de frutos do mar em São Paulo

Conheça as novidades dos restaurantes Cais e Sororoca com foco em peixes e frutos do mar na capital paulista

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Alessandra Rech

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