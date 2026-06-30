São Paulo

Receitas tradicionais e salão moderno
Notícia

Kuro: Conheça o omakase estrelado de São Paulo

Restaurante japonês conta com omakase de dezesseis etapas, uma estrela Michelin e um bar quase secreto localizado no andar de cima

Alessandra Rech

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS