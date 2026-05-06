6 restaurantes para conhecer em São Paulo

São Paulo não para e a cena gastronômica acompanha esse ritmo acelerado. Novos restaurantes surgem pela cidade todos os dias, trazendo novas ideias, sabores autorais e propostas autênticas. Se você está em busca de destinos gastronômicos para quem quer sair do óbvio na capital paulista, o seu guia começa aqui.

Holy Tavern

Inspirado nos espaços intimistas de Nova York, o Holy Tavern abriu as portas recentemente na Vila Buarque, em São Paulo, ao lado do Holy Burger e a poucos metros do Fôrno — ambos dos mesmos sócios da Holy Tavern e que acumulam filas e mais filas na região. Com apenas vinte e três lugares disputadíssimos (que funcionam sob reserva) e com um ambiente acolhedor com luz baixa, o restaurante tem o menu com foco no forno a carvão e influência americana, com técnicas francesas, inglesas e escandinavas.

O pedido precisa ser feito todo de uma vez, da entrada à sobremesa. Para começar sem erro, peça o Moules Frites (R$ 110) com mexilhões, fritas e bisque vermelha e o Dry Aged Carpaccio (R$ 160) com finas fatias de wagyu maturado por 60 dias. Não deixe de provar o Prime Rib (R$ 389), carro-chefe da casa acompanhado de purê de batata, fritas ou salada de batata e os acompanhamentos extras como o mix de cogumelos (R$ 82) e o creme de espinafre (R$ 85). O destaque das sobremesas fica para o chocolat soufflé (R$ 54) e o creme de papaya R$ 53.

Serviço

Endereço: Rua Dr. Césario Mota Júnior 531, Vila Buarque, em São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a sábados das 19h às 00h e domingos das 18h às 23h

Reservas: @holytavern

Ping Yang

O tailandês Ping Yang, comandado pelo chef Maurício Santi, que há mais de 20 anos se dedica à cozinha do país do sudoeste asiático, traz para a capital paulistana a proposta de reinventar a culinária de rua asiática. Neste ano, o lugar foi indicado e premiado pela primeira vez com selo Bib Gourmand no Guia Michelin, que reconhece restaurantes com as melhores relações qualidade-preço.

O menu é sem clichês — você não encontrará pad thai — e conta com pratos típicos do cotidiano dos diferentes bairros de Bangkok como o Gaeng Deng Ped (R$ 128) um curry vermelho — segundo o chef os curries são o ápice em uma refeição na Tailândia — com especiarias cozidas no leite de coco e pato finalizado na grelha trazendo heranças de Pequim. A dica é reservar com antecedência um lugar no disputadíssimo balcão para acompanhar de perto o processo da cozinha e do fogo.

Dividido em categorias, que se renovam a cada quatro meses, na nossa visita, o menu contava com “Chim” com entradas, “Ping” com os espetinhos, “Yam” com saladas, “Yang” com carnes ou frutos do mar na brasa, “Wok” com carne, peixes ou legumes preparados na Wok, “Tao” com curries e sopas e “Kanom Wan” com uma única opção de sobremesa. A orientação da casa é pedir um prato de cada etapa para compartilhar e as nossas escolhas foram: o Miang Kham Som Goon Young (R$ 70) — como o próprio menu já diz, não dá pra explicar, é a Tailândia em uma mordida. Feito com caramelo de açúcar de palmeira, tamarindo, molho de peixe, limão taiti com casca, pimenta dedo-de-moça, cebola roxa, gengibre, pasta de camarão fermentado, amendoim, coco torrado, laranja-bahia e farofa de camarão seco sobre folha de chaplu; o Hed Ping R$ 39 um espetinho de cogumelos grelhados. Uma grata surpresa; o Yam Som Kho Moo Yang (R$ 59), é uma salada com a combinação perfeita de cítricos com porco grelhado; o Pla Muek Yang (R$ 96) resulta em uma lula grelhada e mix de ervas com molho Nahm Jim Taleh; o Pad Neua Nahm Man Hoi (R$ 82) se trata de uma carne cozida na Wok com molho de ostra e vegetais; o Gaeng Deng Jay (R$ 98), consiste em curry vermelho com vegetais da estação, tofu e cogumelo; e, por último, mas não menos importante, o Kanom Tom (R$ 39), um dumpling de cocada servido com leite de coco morno, destacando as influências chinesas na Tailândia.

Serviço

Endereço: Rua Doutor Melo Alves, 767, São Paulo

Horário de funcionamento: De segunda a quarta, das 19h às 23h. Nas quintas e sextas, das 19h às 23h45. Aos sábados das 13h às 16h30 e das 19h às 23h45. Nos domingos, das 13h às 17h.

Reservas: @pingyangsp

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Broca

O Broca é um restaurante com jeitinho de bar, do chef Cadu Evangelisti, na Vila Madalena. O lugar se define como um bar com comida muito boa ou um restaurante sem formalidade e sem frescura. A própria casa e o chef assumem o espírito de “deselegância” no melhor sentido da palavra. O cardápio autoral mistura as culinárias asiáticas e latino-americanas e reúne pratos pensados para compartilhar. É possível optar pelo quintal ou pelo salão com cozinha aberta, onde se acompanha o preparo dos pratos.

A vontade era pedir tudo do menu (risos), mas, como estávamos em duas pessoas, as escolhas foram a Guioza (R$ 62), recheada com frango, requeijão de milho verde, chilli oil de pipoca e picles de milho verde; e o Não é Bobó (R$ 62), com mandioca prensada, leite de coco e dendê, saladinha cremosa de camarão, picles de cebola roxa e togarashi. Ambos são carro-chefe da casa e valem a pedida.

Outros destaques do menu são o Aguachile (R$ 68), com camarões selados, salsa tatemada, kimchi de tomate seco, picles de cebola, gel de groselha e sorvete de tomate fermentado, servido com tortilla frita; o Chifa Wok (R$ 72), salteado de lula e copa-lombo com salsa de aji panca e vinho chinês, cebola roxa e coentro, acompanhado de gohan; e o Bolinho de chuva (R$ 42), com canela, calda de amburana, sorvete de ambrosia e compota de laranja.

Serviço

Endereço: Rua Aspicuelta, 429, Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento: De terça a quarta, das 12h às 15h e das 19h às 23h30. De quinta a sábado, das 12h às 23h30. Domingos, das 12h às 18h.

Reservas: @broca.sp

Pasta Shihoma

Alessandra Rech / Especial

Localizado na Vila Madalena, o Pasta Shihoma do chef Márcio Shihomatsu, é focado em massas frescas feitas na hora. O local conta com o selo Bib Gourmand do Guia Michelin, que reconhece restaurantes com as melhores relações qualidade-preço, oferecendo boa comida por um custo moderado.

As nossas escolhas foram o Pane e Olio (R$ 19), com pão de fermentação natural, azeite Borriello e mel de cacau; o Crudo di Tonno (R$ 58) com atum fresco, tonnato, tomate, umeboshi e shissô; o Ravioli di Sol e Zucchini (R$ 82) feito com pasta all'uovo recheada de queijo sol Pé do morro maturado por 12 meses, ricotta fresca e abobrinha servido com manteiga e mini abobrinha; o Caramelle di Scampi (R$ 195) com lagostim fresco envolto inteiro em pasta all'uovo servido em um creme de lagostim e manteiga; e o clássico Tiramisù da Casa (R$ 46). Destaque para a massa fresca recheada de lagostim que é novidade e está substituindo o carro-chefe da casa, o Tortelli di Gamberi que fica temporariamente fora do menu todo ano durante o período do defeso do camarão onde é proibida a pesca do camarão rosa. Sem dúvida nenhuma voltaremos para provar.

Serviço

Endereço: Rua Medeiros de Albuquerque, 431 Vila Madalena - São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a sábados das 12h às 15h e das 18h30 às 23h

Reservas: @pastashihoma

Pipo + Cho

Outra novidade na capital paulista é o Pipo + Cho, parceria do Felipe Bronze e do Paul Cho. A empreitada faz parte da nova plataforma de negócios, o Bronze +, que tem a proposta de criar restaurantes em parceria com outros talentos da gastronomia de um nicho específico. O novo restaurante em parceria com o chef da Paul's Boutique Pizza com foco no estilo nova-iorquino, aposta em pizzas autênticas com combinações inusitadas.

As nossas escolhas foram a pizza Pancetta (R$ 79) com molho de tomate com kimchi e gochujang, mozzarella, pancetta, cebola na brasa, picles de abacaxi e cebolinha e a pizza de Cebola - a favorita do Bronze (R$ 66) requeijão de corte, mozzarella, cebola caramelizada, cebola na brasa, manjericão e queijo tulha. De sobremesa, a dica é "O" pudim (R$ 46) — sem furinho e com bastante calda de caramelo.

Serviço

Endereço: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros, em São Paulo

Horário de funcionamento: segundas-feiras a quintas-feiras das 11h30 às 15h e das 18h às 22h, sextas-feiras das 11h30 às 23h, sábados das 12h às 23h e domingos das 11h30 às 21h

Reservas: @pipo_sp

Dōmo Bar

O Dōmo é um listening bar inspirado nos conceitos originários do Japão e na gastronomia do sudeste asiático. O local é um dos primeiros bares de audição de São Paulo. Ele se inspira nos tradicionais "jazz kissa" japoneses, trazendo o combo música, gastronomia e coquetelaria para a Vila Buarque em um salão quase escondido com apenas 35 lugares. O lugar foi projetado do chão ao teto com sistema de som de alta fidelidade e conta com um bar instalado em frente à grande estante de madeira em formato de concha acústica ladeada por duas caixas de som com auto-falantes concêntricos de 12 polegadas, proporcionando uma experiência multissensorial de alto nível onde a música é o fio condutor. O bar conta com programação diária com trilha sonora feita exclusivamente em vinil e um acervo diversificado com quase 400 LPs que ficam à disposição dos DJs e seletores convidados.

Como destaque estão os coquetéis criados pelo bartender Rodolfo Carvalho: o Saquê, cupuaçu e cumaru (R$ 52), elaborado com saquê hokushika kimoto junmai, xarope de cumaru, polpa de cupuaçu, vodka haku e suco de limão; o Noite Estrelada (R$ 68), feito com purê de pera, vinho branco riesling, aguardente de pera, licor maraschino luxardo; o Chill (R$ 54) com bourbon maker's mark, moonshine defumado, maracujá, suco de limão e angostura; o Zum-Zum (R$ 49) que vai cachaça, brasilberg, suco de limão, xarope de açúcar e bitter de folhas verdes; e o Orenji (R$ 90) feito com whisky the macallan double cask 12 anos, bourbon jim beam rye, geleia de laranja com especiarias, triple sec e perfume de casca de laranja. Entre os clássicos, vale uma menção honrosa para o Rabo de Galo 2.0 (R$ 58) com cachaça Magnífica Reserva Soleira, Cynar 70, vermute tinto e bitter Angostura.

Já nos pratos, no novo menu criado por Antonella Caruso, a brasa aparece com ponto central, além de contar com ingredientes que vão dos legumes às carnes. Recomendamos o yakitori de barriga de porco laqueada no molho coreano, couve refogada e gergelim torrado (R$ 52); o tataki de vazio com bite de vazio selado e levemente grelhado com molho ponzu de limão makrut e batata palha da casa (R$ 110), a carne é servida em temperatura ambiente; e o arroz frito com kimchi grelhado e legumes com ovo frito, alga nori e chili oil crocante (R$ 75). O arroz frito é levemente picante e com uma mistura de sabores surreal.

Serviço