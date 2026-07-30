Rio de Janeiro

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Restaurante de Nova Iorque renasce no Rio pelas mãos do filho fundador

Casa fundada por Mike "Atsuo" Shiroma em Manhattan, há mais de 20 anos, ganha novo impulso com expansão no Rio de Janeiro e abertura de uma segunda unidade em Botafogo

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Paulo Vitor Rodrigues

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