Restaurante de Nova Iorque renasce no Rio pelas mãos do filho fundador

Tuna Tataki servido com molho missô ponzu e gema curada em shoyu. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Criado em Nova Iorque pelo chef Mike "Atsuo" Shiroma e mantido por mais de duas décadas em Manhattan, o restaurante japonês Suibi encontrou uma segunda vida no Rio de Janeiro. Instalado em uma casa no bairro de Ipanema, o chef Sei Shiroma, filho de Mike, prepara a inauguração de uma segunda unidade, em Botafogo, prevista para agosto.

Nascido nos Estados Unidos e radicado no Brasil, Sei cresceu nos bastidores do restaurante criado pelo pai, acompanhando de perto o trabalho no balcão de sushi. Filho de um japonês com uma mãe chinesa, ele optou por dar continuidade à história da família, mantendo a identidade da casa original enquanto desenvolvia uma proposta própria, baseada na culinária japonesa autoral com influências contemporâneas.

Hoje, a operação em Ipanema ocupa um espaço de 200 metros quadrados, com capacidade para 75 clientes entre salão e área externa. Em agosto, o Suibi ampliará sua presença na cidade com uma nova unidade em Botafogo, instalada em um casarão de dois andares na Rua Dona Mariana. Além do restaurante, o endereço contará com uma sala de karaokê no segundo piso.

— Cresci vendo meu pai transformar ingredientes simples em experiências únicas. Poder revisitar essa história e construir esse novo momento do Suibi ao lado dele foi muito especial para mim — afirma Sei Shiroma.

O cardápio procura refletir a trajetória da família entre os EUA, Japão e Brasil. A cozinha combina preparações tradicionais com releituras autorais e dedica espaço tanto aos peixes crus quanto aos pratos quentes. Entre as entradas, estão o Surf and Turf Tartare (R$ 58), que reúne tartare de atum e wagyu grelhado sobre shari crocante, e o Tuna Tataki (R$ 59), servido com molho missô ponzu e gema curada em shoyu.

Na seção de usuzukuri, aparecem receitas como o Salmon Hollandaise (R$ 83), preparado com molho hollandaise de shoyu, yuzu ponzu e malá, e o Shiromi Yuzu (R$ 87), feito com lâminas de hirame, yuzu ponzu, gergelim e daikon. Já entre os gyozas, o restaurante oferece versões de camarão com burrata (R$ 46) e wagyu (R$ 52).

A cozinha quente concentra alguns dos pratos que remetem à memória afetiva da família Shiroma. É o caso do Gyu Katsu Karê (R$ 79), fraldinha empanada acompanhada de molho karê da casa, e do Salmon Kamameshi (R$ 79), arroz preparado em panela de ferro com salmão e shiitake, finalizado à mesa. Também fazem parte do menu o Karaage (R$ 49), de sobrecoxa de frango marinada e empanada, e a Kaki Furai (R$ 49), com ostras empanadas servidas com maionese de ostras, cebolinha e ponzu.

A experiência é complementada por uma carta de drinques assinada pela mixologista Vitória Kurihara, campeã do World Class Brasil 2023. A seleção explora ingredientes japoneses e brasileiros em receitas como o Ojisan (R$ 43), preparado com bourbon, chá Earl Grey e óleo de gergelim; o Nikkei Kanpai-ri (R$ 48), que combina Campari, cachaça envelhecida, banana e shoyu; e o クプアス Sour (R$ 43), que une vodka, saquê, cupuaçu e wasabi clarificada.

Serviço