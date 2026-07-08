Onde comer frutos do mar no Rio de Janeiro: Conheça 5 lugares perfeitos 

Entre as praias voltadas para o Oceano Atlântico e a Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro construiu uma relação natural e histórica com os frutos do mar. A geografia, marcada por uma extensa faixa litorânea e pela proximidade com importantes regiões pesqueiras, garante acesso a peixes e mariscos frescos que chegam diariamente às cozinhas da cidade. Não por acaso, a culinária marítima sempre ocupou lugar central na identidade gastronômica carioca, seja nos restaurantes tradicionais à beira-mar, seja em casas contemporâneas que reinterpretam receitas clássicas com técnica e leveza.

Nos últimos anos, essa vocação ganhou novos contornos. Chefs passaram a valorizar ainda mais a origem do produto, a sazonalidade e preparos que respeitam a matéria-prima, enquanto diferentes bairros revelam endereços que vão do informal ao sofisticado, sempre com o frescor como protagonista. Do peixe grelhado servido sem excessos às criações autorais que dialogam com influências internacionais, o Rio reafirma sua força como um dos melhores destinos do país para quem busca comer bem quando o assunto vem do mar. Conheça cinco restaurantes para visitar no Rio.

Koral

Com dois anos recém completos, o Koral, em Ipanema, se consolida como um dos destaques da nova gastronomia carioca. O restaurante, que acaba de entrar na categoria Bib Gourmand do Guia Michelin e que tem no chef Pedro Coronha o reconhecimento como melhor jovem da mesma publicação, aposta em uma cozinha moderna, de influências multiculturais e forte respeito ao frescor dos ingredientes, com protagonismo dos insumos do mar.

A cozinha do Koral valoriza os frutos do mar em diferentes preparos, que vão de petiscos a pratos principais. Entre os destaques estão o pastel de mascarpone com tartar de lagostim (R$ 49), o atum mediterrâneo com stracciatella, tomate assado, pistache e azeite de oliva (R$ 89), o tonno crudo com spaghettini ao pesto de atum e stracciatella (R$ 119), peixe do dia à Belle Meunière com purê de batata cremoso com noz moscada (R$ 99), e o polvo na brasa com arroz de corais, pedacinhos de peixe, chorizo e aioli (R$ 169).

Serviço

Endereço: Rua Barão da Torre, 446, Ipanema, no Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: Terça-feira e quarta-feira, das 12h às 23h; Quinta à sábado, das 12h às 0h; Domingo, das 12h às 17h. Segunda – fechado.

Reservas/WhatsApp: (21) 99513-6437

@koralrest

Escama

Conhecido por ser uma referência em frutos do mar no Rio, o Escama acaba de completar cinco anos de história bem-sucedida. A casa une brasilidade e sofisticação em um charmoso casarão dos anos 1920, no Jardim Botânico. Com ambientes que transitam entre o intimista e o descontraído, o restaurante aposta em sua cozinha aberta e atmosfera marítima para envolver o cliente. Sua proposta valoriza ingredientes frescos de pescadores locais, resultando em pratos leves, autênticos e cheios de sabor. E o reconhecimento do trabalho que realizam mais uma vez veio em forma de recomendação pelo Guia Michelin.

Nas entradas, destaque para as Lambretas de Pernambuco (R$ 58), servidas com velouté de palmito, vinho branco e pão de fermentação natural, e para a gyoza de camarão com molho de capim limão (R$ 60). Uma boa pedida é o Barco Escama (R$ 160), que vem com 10 itens do chef com o que há de mais fresco na casa no dia. Outra boa aposta é a Lagosta da Costa ao Caril (R$ 290), que acompanha salada coleslaw crocante, farofa do Horácio e arroz.

Serviço

Endereço: Rua Visconde de Carandaí, 5, Jardim Botânico, no Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: De terça-feira a quinta-feira, das 12h à 0h; sexta-feira e sábado, das 12h à 1h e domingo, das 12h às 19h.

WhatsApp: (21) 97513-7455

Telefone: (21) 3215-6185

@escama.rio

Tragga del Mar

Com inspiração na culinária uruguaia, o Tragga Del Mar consolida sucesso na Barra, no Vogue Square, oferecendo a mesma qualidade de grelhados premium do Grupo Tragga, porém com foco em pescados e frutos do mar. Elaborado pelo chef executivo do grupo, Félix Sanchez, o cardápio apresenta opções com ingredientes frescos, respeitando a sazonalidade dos pescados. Além do menu, a casa trabalha com comida japonesa, também um carro-chefe por lá.

Restaurante consolida seu sucesso com a fusão da culinária uruguaia e japonesa. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Entre os destaques iniciais, o Tragga del Mar apresenta uma seleção irresistível de ceviches, usuzukuri, tatakis e robatas, todos preparados com ingredientes frescos e técnicas apuradas. Chamam atenção o Ceviche de Salmão (R$ 72); Carpaccio de Polvo (R$ 88); e o Tataki de Atum com Foie Gras (R$ 98), dentre mais opções.

Na ala principal do cardápio, os peixes e frutos do mar são protagonistas, com versões como o Bacalhau à Lagareiro (R$ 154), Polvo L’Ancienne (R$ 138), Salmão Roti (R$ 138) e o Camarão Del Mar (R$ 136), cada prato reforça o equilíbrio entre sabor, frescor e a essência do mar.

Serviço

Endereço: Vogue Square – Avenida das Américas, 8585, Loja SS122 – Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: De segunda-feira a quinta-feira, das 12h às 16h e das 18h à 0h; sexta-feira e sábado, das 12h à 0h; Domingo e feriados, das 12h às 23h.

WhatsApp: (21) 98777-0123

@traggadelmar

Labuta Mar

O Labuta Mar, localizado no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, se consolidou como um destino para amantes de frutos do mar desde sua inauguração, em julho de 2023. O cardápio passeia entre petiscos frios, como crudos e ostras servidas com diferentes acompanhamentos, e opções quentes, como peixe frito com molho oriental e os PFs que mudam semanalmente. O bar nasceu com a proposta de valorizar os frutos do mar em preparos frescos, criativos e autorais, dialogando com a tradição carioca de bares descolados e mesas na calçada. Em pouco tempo, a casa se destacou por atrair um público interessado em experiências gastronômicas fora do óbvio, sem perder a informalidade.

Boas pedidas são o ovo marinado, kewpie, massago e cebolete (R$ 12); o vinagrete de polvo e porção pão (R$ 62); o cachorro quente de polvo, molho de tomate defumado, vinagrete, maionese de kimchi e batata palha (R$ 58); e a moqueca de peixe (R$ 78 para uma pessoa e R$ 127 para duas pessoas).

Serviço

Endereço: Rua do Russel, 450 B, Glória no Rio de Janeiro

Horário de Funcionamento: De terça a sábado, das 11h30 às 23h45; domingos, das 12h às 20h.

Reserva pelo Instagram, de terça a quinta-feira até às 18h, com até 50% da mesa presente no horário marcado.

@labuta_mar

Ocyá

O restaurante possui duas unidades. Uma no Leblon e outra na Barra. Se na filial da Zona Sul, a casa ganhou a visibilidade para a ponto de receber a recomendação do Guia Michelin, estrear na 98ª posição da lista estendida do Latin America’s 50 Best Restaurants e ser reconhecido com 1 Faca pelo The Best Chef Awards, é na da Ilha Primeira, dentro da Lagoa da Barra, que a experiência é mais charmosa.

Casa está prestes a ser recomendada para premiações do do Guia Michelin. Rodrigo Azevedo / Especial

À frente da casa, o chef e proprietário Gerônimo Athuel, pescador desde criança, mergulhador e pesquisador em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), desenvolve um trabalho pioneiro de maturação e aproveitamento integral de peixes, priorizando a pesca consciente e espécies pouco comuns como bonito, ubarana, sororoca, faqueco, guaivira, carapeba e pitangola.

Na cozinha, o aproveitamento total se traduz em preparos como o colar de peixe maturado com caramelo de pimenta gochugaru e molho cremoso de vinho branco com siriracha e toque de shoyu (R$ 56), o pão de alho de camarão no forno com crocante de panko e casca de camarão defumada (R$ 56) e o polvo na brasa com arroz cremoso de tomate assado e farofa panko de manjericão (R$ 165).

Serviço

Endereço: Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico).

Telefone: (21) 97286-1250

Horário de funcionamento: De terça a quinta, das 12h às 18h. Sexta e sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.