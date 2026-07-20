Rio de Janeiro

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Notícia

Da mesa de bar ao alambique: botequins cariocas criam cachaça colaborativa que traduz a alma do Rio

Resultado de uma imersão em um alambique mineiro, a Beira reúne tradição, coquetelaria e os petiscos mais emblemáticos de 16 bares do Rio

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Paulo Vitor Rodrigues

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