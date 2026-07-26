Rio de Janeiro

Da Austrália para o Rio
Notícia

Chef inglês traz ao Rio cozinha de influência global em restaurante de menu degustação

Inspirado por um romance australiano, o Nimbus nasceu após o retorno ao Brasil de Jimmy McLennan e Ruth de Assis, que passaram quase dez anos construindo carreira na gastronomia de Melbourne

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Paulo Vitor Rodrigues

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