Nova fase no Rio: chef que passou pelo melhor restaurante do mundo agora comanda Emile

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O restaurante Emile, no Hotel Emiliano, em Copacabana, iniciou uma nova fase sob o comando do chef argentino Bernabé Simón Padrós. Com 32 anos, o cozinheiro natural de Salta, chega ao Rio após quase uma década em Lima, no Peru, onde construiu parte relevante de sua trajetória profissional.

A bagagem internacional de Padrós passa por cozinhas de destaque como o Central, comandado por Virgilio Martínez, eleito o melhor restaurante do mundo em 2023 pela The World’s 50 Best Restaurants, e o Kjolle, de Pía León, eleita como a melhor chef da América Latina em 2018 também pela mesma premiação. A influência desse período se reflete diretamente na abordagem adotada no restaurante atual, tanto na construção dos pratos, quanto na forma de pensar a cozinha.

Chef tem passagem por restaurantes de renomes e aposta em um menu compartilhável. Joca Vidal / Especial

A estreia na nova casa é marcada por um menu com 18 pratos autorais, estruturado a partir de uma proposta que se afasta do formato degustação tradicional. Em seu lugar, o chef adota uma dinâmica de pratos para compartilhar, com preparações servidas no estilo “centro de mesa”, incentivando uma experiência mais coletiva à mesa.

Padrós define a proposta de sua cozinha como de poucos ingredientes — geralmente três ou quatro — e máxima expressão, para que cada elemento possa ser claramente percebido pelo cliente.

Gosto que os ingredientes sejam bem identificáveis. Quero que a pessoa prove o prato e reconheça exatamente aquilo que está descrito no cardápio BERNABÉ SIMÓN PADRÓS Explica sem deixar de citar que gosta de trabalhar com diferentes texturas, geralmente pelo menos duas em cada preparo, para criar um contraste nos pratos

Como complemento ao seu estilo, o profissional também segue valorizando a utilização de ingredientes brasileiros, muitos deles provenientes do estado do Rio de Janeiro, com referências contemporâneas. Para ele, por exemplo, os clientes cariocas demonstram interesse pelo o que a costa fluminense tem a oferecer, destacando o consumo de peixes como o olho-de-cão e a piraúna amarela. E, na sua avaliação, essa preferência pelo produto local está ajudando a impulsionar e diversificar a identidade gastronômica da cidade.

Neste seu primeiro menu, o cozinheiro leva a mesa entradas como a pupunha na brasa no espeto com molho de pimentas e emulsão de kimchi (R$ 60); o tiradito com leite de tigre de yuzu kosho (um tipo de condimento japonês) e azeite de coentro (R$ 88); e o atum curado com molho de atum e anchovas, gel de limão, batata e alcaparra frita (R$ 85).

Entre os principais, destacam-se os brócolis com aspargos e miso (R$ 108) e o peixe do dia servido na brasa com feijão Santarém, purê de abóbora e molho do próprio peixe (R$ 160). Por fim, as sobremesas exploram combinações e contrastes. Como o sorvete de café com espuma de iogurte e creme de misô (R$ 58); e o caju com castanha e maracujá (R$ 56).

Com mais de seis meses morando no Rio, já se pode dizer que o chef está ‘cariocando’. Devagarinho, volta e meia transita pela cidade. E já tem alguns restaurantes ‘queridos’.

— Procuro ir a todos os lugares sempre que posso. Gostei muito do Haru, do Braseiro da Gávea, do Galeto Sat’s e do Lilia, no Centro — conta.

Restaurante Emile