Rio de Janeiro

Experiências coletivas
Notícia

Nova fase no Rio: chef que passou pelo melhor restaurante do mundo agora comanda Emile

Após quase uma década em Lima, o argentino Bernabé Padrós apresenta cozinha de precisão, com poucos elementos e foco absoluto no sabor

Paulo Vitor Rodrigues

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