Rio de Janeiro

Fusão de sabores
Notícia

Gastronomia no Rio: um dos melhores restaurantes do litoral fluminense

Rocka Restaurant & Beach Lounge combina uma cozinha consistente, com técnica apurada, ingredientes locais e muitos prêmios e reconhecimentos

Paulo Vitor Rodrigues

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