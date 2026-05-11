Gastronomia no Rio: um dos melhores restaurantes do litoral fluminense

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Salão do Rocka Restaurant & Beach Lounge. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

O Destemperados pegou a estrada até Búzios, no Rio de Janeiro, para conhecer de perto o restaurante apontado como, possivelmente, o melhor do litoral fluminense. Instalado há 16 anos à beira de um dos cenários mais privilegiados da região, a Praia Brava, o Rocka Restaurant & Beach Lounge se destaca justamente por transformar a paisagem em parte essencial da experiência gastronômica. Ali, a vista não é coadjuvante, mas extensão do prato.

À frente da cozinha, o chef argentino Gustavo Rinkevich conduz um trabalho pautado pelo frescor e pela sazonalidade dos ingredientes, em constante transformação. O cardápio, de inspiração mediterrânea contemporânea com toques brasileiros, reflete a escolha criteriosa de insumos e o respeito ao tempo de cada produto, pilares que sustentam a identidade da casa. Uma combinação que ajuda a explicar a sequência de prêmios acumulados ao longo de sua trajetória.

Búzios é uma velha conhecida do Gustavo. Nascido em Bariloche, o chef morou no Rio quando criança e volta e meia viajava para a cidade. De volta à Argentina, Rinkevich estudou hotelaria em Buenos Aires. Nessa época, recebeu o convite de um amigo para passar uma temporada no balneário trabalhando no quiosque de praia da família (o que hoje é o Rocka). Decidido que o seu caminho era a cozinha, ganhou rodagem ao integrar a equipe de Narda Lepes, eleita melhor chef mulher de 2020 pelo ranking 50th Best Restaurants America Latina, e também acumulou passagem pelo Filo, restaurante sob o comando de Ennio Carota. Com a graduação concluída, foi em busca de repertório internacional na Espanha, onde permaneceu por quase uma década, com passagens por cidades como Salamanca, Granada, Valência, Barcelona e Ibiza.

— Com 27 anos voltei para cá para trabalhar em uma nova temporada e visitar meus amigos. Acabei voltando para Ibiza já com o foco em voltar para ficar em Búzios. Passei mais um verão por lá e voltei para abrir o Rocka — relembra.

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Entrecôte angus, tortellini de batata baroa defumada e alho-poró com redução de tucupi negro e pirão de queijo. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Segredo do sucesso

Ter um restaurante em uma cidade litorânea, que vive de temporadas, é um baita desafio. Perguntado sobre qual seria o segredo da longevidade do Rocka, Gustavo revela: “Ter uma boa equipe é muito importante e são eles que criam a vibe da casa. Em geral estamos recebendo pessoas em seu momento de férias ou lazer. Daí a necessidade de um bom serviço. E, também, uma boa gastronomia. Esse conjunto foi o que criou a experiência do Rocka”. E não é à toa que, por conta desse sucesso, se vê pelas mesas e espreguiçadeiras famosos e chefs, como Claude Troigros, com alguma assiduidade.

— É gratificante ver que temos uma clientela cativa e grande parte de quem vem pela primeira vez acaba voltando — conta orgulhoso e atento o tempo todo ao movimento do salão e do lounge.

Durante todo o período que estivemos no Rocka, pudemos vivenciar a famosa casa azul tanto de dia, já que normalmente funciona até às 17h e à noite, quando acontecem especialmente os jantares especiais a várias mãos. Tivemos o privilégio de participar da 3ª edição do projeto BRAVO!, que desta vez recebeu o renomado chef Itamar Araújo, do Elena, mas que acumula passagens por importantes casas como Oro, Térezè e o Mee, no Copacabana Palace, onde ganhou a estrela Michelin. O menu contou com uma jornada em 10 tempos em uma sequência desenhada para equilibrar a sofisticação técnica, ingredientes nobres e uma fusão de sabores que viaja da Ásia ao interior do Brasil.

— Sabe o linguado que estava em um dos pratos do BRAVO!? Foi pescado por um mergulhador aqui em frente, na praia. Tinha oito quilos — frisou Gustavo para exemplificar a importância dada ao frescor dos produtos e as práticas responsáveis.

E para enaltecer o toque brasileiro das suas criações, ele recorda: “Sempre acabo conhecendo produtos e receitas nas viagens que faço pelo país e nos intercâmbios com outros chefs. São uma fonte de inspiração. Sabe o pirão de queijo Catauá, que veio no entrecôte angus assado com tortellini de batata baroa defumada e alho-poró, redução de tucupi negro, que também estava no jantar com o Itamar? Eu aprendi com o chef Wanderson Medeiros, do restaurante Picuí, lá de Maceió”.

Filé de peixe do dia grelhado com refrito de alho, purê de banana-da-terra, farofa de castanha-do-pará. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

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Sustentabilidade à mesa

O restaurante valoriza a pesca sustentável, priorizando pequenos fornecedores locais e com credenciais éticas, além de manter uma horta orgânica própria, de onde saem parte dos ingredientes utilizados nos pratos.

De dia, a trilha sonora que toca nas caixas de som num volume agradabilíssimo dita o ritmo para os clientes que chegam. Imediatamente o lounge e suas espreguiçadeiras na parte externa, bem em frente à encosta para a areia da praia, ficam ocupadas. Em seguida, as mesas do salão. Logo se veem os atendentes subindo e descendo com drinques, vinhos, snacks e entradas para petiscar entre um mergulho e outro dos clientes. Como a cauda de lagosta confit com “ajo blanco” e água de coco, tartar de frutas verdes, azeite de alho negro e ciboulette (R$ 98), o tartar de peixe do dia ao aroma cítrico com ervilhas ao wasabi, creme de abacate e brotos orgânicos (R$ 76), e o tartar de atum vermelho com pinholi, palmito de pupunha, dashi cítrico e crocante de arroz (R$ 92).

No menu, mar e terra aparecem em equilíbrio. Como o filé de peixe do dia grelhado com refrito de alho, purê de banana-da-terra, farofa de castanha-do-pará, pak choi e chuchu ao bafo de cachaça (R$ 149). “Esse prato não sai do cardápio nunca. Muita gente vem aqui só para comer ele. É um carro-chefe”, conta.

A proposta da cozinha, que equilibra técnica e ingredientes brasileiros em composições contemporâneas fica evidente nos camarões VM com arroz meloso de lula de arraial em sua tinta, edamame e aioli de alho assado (R$ 176). Imperdível também é o umami do ovo orgânico 64°, com “duxelle” de cogumelo Paris, espuma de inhame e azeite de limão (R$ 54). Para finalizar, duas dicas. O arroz doce com leite de coco caramelizado, manga glaceada e sorvete de canela (R$ 36) e o “almendrado” com sorvete de baunilha bourbon, doce de leite e calda quente “charlote” (R$ 42) reforçam a atenção da casa aos detalhes também nas sobremesas, encerrando a experiência de forma reconfortante.

Rocka Restaurant & Beach Lounge