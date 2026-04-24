Surfista Filipe Toledo abre casa de pokes no Rio de Janeiro

Ler resumo

Proposta dialoga diretamente com o cotidiano carioca e se apresenta também como uma boa pedida para o pós-praia. Lets Poke / Divulgação

O lifestyle havaiano ganha endereço no Rio, com o Let’s Poke, restaurante que o bicampeão mundial de surfe Filipe Toledo acaba de abrir na cidade. A casa fica no badalado bairro do Leblon e aposta em pokes elaborados com ingredientes de alta qualidade, combinando frescor, praticidade e identidade autoral. Uma proposta que dialoga diretamente com o cotidiano carioca e se apresenta também como uma boa pedida para o pós-praia.

A decisão do Filipe em se tornar sócio do empreendimento tem muito a ver com a sua mudança de residência para a cidade e também pensando no seu futuro.

99% do tempo é focado no surf competição. As oportunidades que vão aparecendo na minha vida eu tenho dado mais atenção agora. Estou com 30 anos e já começo a pensar na minha vida daqui para diante. O que eu vou conseguir realmente trazer para minha vida fora do surf FILIPE TOLEDO Sobre a sociedade na casa de pokes

O cardápio leva a assinatura do chef Fernando Bohus, que buscou referências no Havaí para construir receitas que equilibram tradição e criatividade. Entre os destaques está o Aloha (R$ 57,90), com salmão, arroz japonês temperado (shari), manga, sunomono, cenoura, castanha de caju caramelizada com gergelim, crispy de couve e tempurá de legumes, finalizado com molho da casa. A versão com atum, o Aloha Tuna (R$ 57,90), mantém a mesma base, explorando contrastes de textura e sabor.

Outras opções incluem o Oahu (R$ 57,90), que combina salmão com shimeji, cream cheese, kani, cenoura e amendoim, além de crispy de couve e chips de batata-doce, com molho ponzu; e o Ilhabela by Gaspa (R$ 57,90), com atum spicy, arroz negro, abacate, castanha de caju caramelizada, tomate sweet grape, wakame, gengibre e edamame. Para quem busca variedade, o Waimea Bay (R$ 57,90) reúne salmão, atum e peixe branco com manga, sunomono, abacate, biscoito oriental, crispy de cebola e ervilha de wasabi, enquanto o Ceviche (R$ 53,90) traz peixe branco com camarão, abacate, cenoura, manga e tomate sweet grape, também com molho ponzu.

O menu inclui ainda as versões Tradicional Havaiano Salmão (R$ 59,90) e Tradicional Havaiano Atum (R$ 59,90), com 150g de peixe marinado, arroz japonês, furikake, cebolinha e alga nori, respeitando a receita clássica. Entre as criações especiais, o North Shore by Filipe Toledo (R$ 58,90) combina salmão marinado e maçaricado com sunomono, cenoura, castanha de caju caramelizada, cream cheese, crispy de alho-poró, chips de batata-doce e raspas de limão siciliano, finalizado com shoyu trufado.

Para quem prefere experimentar diferentes combinações, a casa oferece um menu degustação (R$ 76,90), com quatro mini pokes: Mini Aloha, Mini Tradicional, Mini Camarão e Mini Ceviche. Com proposta descomplicada e foco em ingredientes frescos, o Let’s Poke reforça no Leblon a conexão entre uma gastronomia leve e o estilo de vida à beira-mar característico da cidade.

—Eu acho que o Let’s Poke vai se encaixar muito no estilo de vida do carioca. Que gosta de estar na praia, se exercitando, cuidando do bem-estar e do corpo. Com a variedade de pratos que temos, eu acho que vai agradar muito as pessoas. Sem contar que é um tipo de comida rápida de ficar pronta e saudável — conta Toledo.

Let’s Poke

Endereço: Rua Dias Ferreira, 647 - Leblon - Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Domingo a quinta, das 12h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h.