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Notícia

Roberta Sudbrack leva Uruguai para a serra gaúcha em jantar exclusivo

Menu exclusivo foi elaborado a quatro mãos para valorizar pequenos produtores do Rio Grande do Sul em jantar de uma noite.

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Eduarda Ruperti

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