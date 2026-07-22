Roberta Sudbrack, uma das chefs mais respeitadas do Brasil, recebeu na sexta-feira (10), a uruguaia Vanessa Gonzalez, do tradicional Parador La Huella, em José Ignacio, no Uruguai para uma edição inédita do Wood com Sud. O projeto gastronômico realizado no restaurante Ocre, dentro do Wood Hotel Gramado, tinha como missão valorizar pequenos produtores do Rio Grande do Sul e apresentar harmonizações da vinícola Montaneus.

As profissionais que compartilham a mesma filosofia de cozinha, trouxeram uma experiência que vai além de um jantar. Servido em etapas criadas especialmente para a ocasiação, a proposta reforçou um dos pilares do projeto: aproximar diferentes cozinhas autorais a partir de ingredientes sazonais, produtores locais e uma gastronomia construída sobre identidade e território.

O que é o projeto Wood com Sud

O Wood com Sud é um projeto gastronômico realizado no restaurante Ocre, dentro do Wood Hotel Gramado, que convida chefs nacionais e internacionais para criarem menus exclusivos ao lado de Roberta Sudbrack.

Cada edição acontece apenas uma vez, com pratos desenvolvidos especialmente para aquela noite. Diante disso, o cardápio não é divulgado antecipadamente, o que torna a experiência ainda mais exclusiva para quem participa. O projeto propõe encontros entre diferentes culturas gastronômicas, sempre com atenção aos ingredientes e aos pequenos produtores.

União entre Brasil e Uruguai

Conhecida por valorizar ingredientes brasileiros e produtores artesanais, a responsável pela curadoria gastronômica do Ocre recebeu a chef a frente da cozinha do Parador La Huella, um dos restaurantes mais reconhecidos do Uruguai, para trazer um menu que respeite a sazonalidade e reflita a relação próxima que existe com quem produz os alimentos.

— A gente fez uma junção de duas cozinhas, de pensamentos muito próximos, que estão sempre conectados ao pequeno produtor com insumos artesanais. Afinal, essa é a proposta do Ocre: buscar grandes produtos, às vezes de produtores muito pequenos — explicou Roberta Sudbrack.

Vanessa aproveitou para destacar o caráter único da experiência. Segundo ela, eventos como este acontecem apenas neste espaço. "Experiências como estas só acontecem aqui, desta forma, porque reúne nossos clássicos com os ingredientes e a identidade da cozinha da Roberta."

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Pequenos produtores são protagonistas da experiência

A valorização dos produtores locais esteve presente durante toda a noite. Dos vegetais aos cortes de carne, passando pelos queijos, cogumelos e vinhos. Nesse contexto, ficava evidente que cada ingrediente foi escolhido para evidenciar a riqueza da produção gaúcha. Com isso, as harmonizações ficaram por conta da vinícola Montaneus, apresentadas pela produtora Gabriela Suthoff.

Estar à mesa com a produtora foi um dos pontos altos da noite, transformando o jantar em uma descoberta sobre as harmonizações e curiosidades por trás de cada vinho.

Menu completo do jantar Wood com Sud

Língua bovina curada e cozida, purê de couve-flor, ovo em baixa temperatura, vinagrete fermentado e beterraba. Eduarda Ruperti / AgÊncia RBS

Harmonização Montaneus Frevo Espumante Rosé (Gamay e Moscato — safra 2025) e releitura de um clássico uruguaio: a língua bovina ganhou delicadeza ao lado do purê de couve-flor e do ovo em baixa temperatura, com frescor trazido pelo vinagrete fermentado.

Lagosta, milho assado, ovas e flores. Eduarda Ruperti / Agência RBS

Harmonização: Montaneus Sangue Latino (Trebbiano — safra 2023)

Prato reuniu ingredientes do mar e da terra, acompanhada por um caldo de galinha caipira que acrescentou profundidade aos sabores.

Cogumelos frescos à provençal e polenta grelhada Eduarda Ruperti / Agência RBS

Harmonização: Montaneus Vértice Pinot Noir (safra 2022)

Cogumelos preparados no forno a carvão e finalizados com provençal de whisky e pimenta, ao lado da polenta grelhada.

Leitão assado no forno a carvão, abóbora e cebola caramelizada. Eduarda Ruperti / Agência RBS

Harmonização: Montaneus Merlot Raiz (safra 2021)

Prato principal da noite: leitão lentamente assado até atingir pele crocante e carne macia.

Martín Fierro — marmelos assados, queijo brasileiro e crocante de sementes e coco Eduarda Ruperti / Agência RBS

Harmonização: Licoroso de Chardonnay elaborado especialmente para a ocasião

A sobremesa homenageou um dos doces mais tradicionais da região do Rio da Prata, reinterpretado com ingredientes brasileiros.

Latte cotto, framboesas e leite caramelizado. Eduarda Ruperti / Agência RBS

Harmonização: Licoroso de Chardonnay

A sobremesa forjada sob latte cotto, framboesas e leite caramelizado encerrou a experiência equilibrando leveza, acidez e notas caramelizadas.

Gastronomia que conecta território e memória

Além de reunir duas chefs reconhecidas, o Wood com Sud reafirmou uma tendência cada vez mais presente na gastronomia contemporânea: colocar produtores, ingredientes e identidade regional no centro da experiência.

Ao aproximar Brasil e Uruguai em uma mesma mesa, o jantar mostrou que diferentes culturas gastronômicas podem dialogar a partir de princípios semelhantes, respeito ao ingrediente, técnica e valorização de quem produz.

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