Experiências

Tempero uruguaio
Notícia

Restaurante uruguaio recém-inaugurado em Porto Alegre traz sabores artesanais do campo

Da produção própria de queijos, doces e vinhos às carnes uruguaias na brasa, casa aposta em uma experiência forjada na Fazenda Carmelo

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Brunna Oliveira

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