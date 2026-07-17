Pão fresco, café especial e brunch: conheça a Boule Pane, na Cidade Baixa

Tostada veggie e canelinha são alguns dos queridinhos da casa. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Moradores dos bairros Santana e Cidade Baixa têm um novo queridinho para chamar de seu. A padaria artesanal Boule Pane, que existe desde o fim de 2024 (somente via delivery) e recentemente ganhou um endereço físico, vem conquistando moradores de diferentes regiões de Porto Alegre. Idealizado por Victória Fonseca e Júlia Cabral, o espaço chama a atenção por servir pratos que respeitam a sazonalidade dos alimentos e refletem a identidade das proprietárias.

Sabor autêntico

Focaccia de calabresa, muffin de banana com chocolate, empanada de queijo e tomilho e cookie nero. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Há algum tempo acompanhávamos o movimento da Ju e da Vic — como são conhecidas — na cozinha. Antes de assumir a calçada da Avenida Venâncio Aires, elas já participavam de eventos pela Capital. Além de aceitar encomendas, os clientes também podiam provar o tempero da casa durante o brunch mensal realizado no restaurante coreano OKPO, conhecido pelas colaborações entre padeiros e confeiteiros. Já conhecíamos a fama da cozinha das gurias e, por isso, mal podíamos esperar para visitar a loja inaugurada em junho deste ano. Na quarta-feira (15), chegou o grande dia.

Fora do óbvio

Empanada de mussarela, tomilho e cebola traz consistência leve e recheio que derrete em boca. Brunna Oliveira / Agencia RBS

A rapidez com que os produtos do balcão são reabastecidos também revela a excelente recepção da vizinhança aos pratos do menu. Entre pães de fermentação natural, muffins, focaccias e cookies feitos ao longo do dia, decidimos começar o café da manhã pela focaccia de calabresa (R$ 20), que tinha uma massa leve, fofinha e muito bem assada. A calabresa era sequinha, nada gordurosa e, claro, saborosa, enquanto o queijo derretia na boca.

Além dela, experimentamos a empanada de queijo, mussarela e cebola (R$ 12), além da famosa canelinha (R$ 8), uma massa crocante por fora e macia por dentro que, como o nome sugere, traz o sabor inconfundível da canela. O muffin de banana e chocolate (R$ 10) também nos fez companhia enquanto apreciávamos um café especial da Baden Torrefação. E, cá entre nós, poucas coisas são tão gostosas quanto começar o dia com um café quentinho acompanhado de um sol tímido de inverno. O Bourbon Vermelho que preenchia nossos copos foi a combinação perfeita para o cookie nero, feito com massa de cacau e gotas de chocolate branco e ao leite.

Sábados e domingos especiais

Da esquerda para a direita, a sócia-proprietária Victória Fonseca e Júlia Cabral. Brunna Oliveira / Agência RBS

A "lojinha", como as sócias e os clientes carinhosamente chamam o espaço, avisa logo na entrada que conta com opções autorais de brunch servidas aos sábados e domingos. Como está localizada entre ruas paralelas ao Parque Farroupilha, nos dias de feira o estabelecimento abre mais cedo para receber os vizinhos que passam por ali em busca de um café quentinho.

Elas também deixam claro que não são — e nem pretendem ser — uma padaria convencional. Ali, avocado toast e outros clássicos da refeição de origem inglesa dão lugar a ingredientes sazonais e bem gaúchos, apresentados em um menu rotativo que respeita o tempo de cada alimento. Um exemplo disso é a tostada veggie (R$ 20), servida aos sábados e domingos. A receita vegana, preparada com pão de fermentação natural de cabotiá, homus e cenoura temperada com especiarias, revela o interesse das profissionais em oferecer uma gastronomia criativa, inclusiva e conectada com a sazonalidade.

Para quem prefere os clássicos, o bom e velho café passado (R$ 10) nunca falta. Ao lado dele aparecem opções como o sanduíche de focaccia de calabresa (R$ 18), preparado com molho de tomate, muçarela, cebola e, para surpresa de muitos, um toque de mel. O queijo quente (R$ 20), servido no brioche com molho béchamel, muçarela e gorgonzola, também faz sucesso entre os clientes.

Na dúvida, vale pedir uma sugestão às sócias. Sempre atentas às preferências de quem chega, elas fazem questão de recomendar a opção que melhor combina com cada momento. Seja para um café rápido antes do trabalho ou para um brunch sem pressa no fim de semana.

Serviço