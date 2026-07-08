Onde comer em Novo Hamburgo: Restaurante reúne espaço feito para relaxar e se conectar com a natureza

Chef Du / Especial

Se você gosta de boa gastronomia, de um ambiente tranquilo e de um espaço encantador, vale conhecer o Jardim Madá, em Novo Hamburgo. O restaurante transmite a sensação de estar em um refúgio distante dos grandes centros urbanos, embora fique a poucos minutos da movimentação da cidade.

Inaugurado em Novo Hamburgo no fim de 2025, o empreendimento já fazia sucesso desde 2022 em São Francisco de Paula. A proposta parece simples: transportar os visitantes para o clima do campo. O desafio, porém, é fazer isso em meio ao cenário urbano, onde prédios e grandes empreendimentos ocupam cada vez mais espaço. Ainda assim, a casa cumpre essa missão com maestria, seja pelo atendimento acolhedor, pela gastronomia ou pelo ambiente cuidadosamente pensado.

O restaurante reúne um salão interno aconchegante, que remete à atmosfera de uma casa de família, e uma ampla área externa cercada de verde e iluminada pelo sol. É o lugar ideal para passar horas entre amigos, em família, a dois ou até mesmo sozinho, desacelerando da correria do dia a dia.

Escolhi uma tarde ensolarada para conhecer o espaço na minha própria companhia. Logo na chegada, fui explorar o cardápio e encontrei uma grande variedade de opções. O menu principal reúne entradas, pratos e sobremesas, todos com forte influência do fogo como elemento de preparo.

Além dele, a casa trabalha com outros dois cardápios. No almoço, há um menu exclusivo com pratos executivos, carinhosamente chamados de PF do Madá. Nele, o chef João sugere algumas combinações, mas o cliente também pode montar o próprio prato, escolhendo a proteína e os acompanhamentos. À noite, entra em cena um menu sazonal, que muda conforme a estação do ano. Os preparos que conquistam o público acabam, muitas vezes, sendo incorporados ao cardápio principal.

A Jeni e o chef João fizeram algumas recomendações para a minha visita. Comecei pela Croqueta de Carne Defumada (R$ 49,90), uma entrada perfeita para compartilhar e que fez tanto sucesso que passou a integrar o menu fixo da casa. Para acompanhar, experimentei a Salada da Casa (R$ 38), preparada com mix de folhas, morangos e queijo brie, combinação leve e equilibrada.

Como prato do PF, escolhi um clássico: a À la Minuta de Filé (R$ 69), servida com a carne grelhada no ponto perfeito. Mas, segundo o chef João, ninguém deveria sair do Jardim Madá sem provar o Entrecot Angus (R$ 110), prato assinatura da casa. Ele tinha razão. A qualidade da carne, aliada ao preparo cuidadoso, entrega uma experiência memorável.

Para encerrar a refeição, nada melhor do que uma sobremesa apreciada ao ar livre, acompanhada pelo sol e pela música ambiente. A Torta Cremosa de Chocolate (R$ 38) nasceu como uma criação temporária do menu sazonal, mas conquistou tantos admiradores que garantiu lugar definitivo no cardápio. O grande diferencial está na finalização: uma calda de chocolate branco gratinada no fogo, que transforma a sobremesa em um verdadeiro espetáculo.

Se você procura um lugar para fazer uma pausa na rotina, o Jardim Madá merece entrar na lista. Seja para um almoço durante a semana ou para um jantar de fim de semana, o restaurante oferece uma experiência que combina boa comida, hospitalidade e um ambiente capaz de fazer o tempo passar mais devagar.

Serviço