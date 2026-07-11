Onde comer em Novo Hamburgo: aDora Rest Café une gastronomia, cafés especiais e um ambiente banhado pelo sol

Local trabalha com opções veganas, vegetarianas, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Chef Du / Especial

Resolvi procurar um restaurante que reunisse duas coisas que adoro: boa gastronomia e um espaço ensolarado para desacelerar. O resultado foi o aDora Rest Café, em Novo Hamburgo. A casa funciona muito além do horário de almoço. O dia começa às 10h, com cafés da manhã, segue com o almoço e permanece aberta até as 19h, quando cafés, chás, drinques e petiscos transformam o espaço em um ótimo endereço para um happy hour.

É preciso dizer que tudo no local parece pensado nos detalhes: da decoração às louças, passando pelos talheres e xícaras. A filosofia da casa — servir comida de verdade, sazonal, fresca e preparada com intenção — aparece em um cardápio que contempla diferentes perfis de clientes. Há opções funcionais, veganas, vegetarianas, sem glúten, sem lactose e sem açúcar, sem deixar de lado pratos mais tradicionais.

Escolhi uma mesa no deck para aproveitar um raro dia de sol e comecei a explorar o cardápio, que havia sido reformulado recentemente. Logo fica evidente a diversidade da proposta. O menu reúne entradas, saladas, pratos principais, um menu infantil bastante completo e opções para montar o próprio bowl ou nhoque. A carta ainda inclui cafés especiais, chás, vitaminas, uma boa seleção de vinhos e drinques para qualquer horário do dia.

Balcão de Doces conta com macarons que chamam a atenção dos apaixonados por sobremesas. Chef Du / Especial

As sobremesas ficaram para o final, como manda o ritual. Além das opções do cardápio, o balcão exibe bolos, doces preparados diariamente e os já conhecidos macarons da casa.

Prato combina a leveza e o sabor inconfundível do salmão com um creme defumado. Chef Du / Especial

Começamos a refeição pelo Crispy Salmon (R$ 39), bolinhos de salmão assados, acompanhados de um creme levemente defumado que equilibra bem o preparo. Em seguida, atendendo à sugestão da equipe, pedimos a aDora Caesar (R$ 41), cuja personalidade aparece nos croutons produzidos com pão de batata-doce roxa.

Na sequência, experimentamos o Strogonoff Funcional (R$ 46), preparado com grão-de-bico no lugar da carne. O resultado é um prato leve, saboroso e que mostra que receitas veganas podem entregar bastante conforto. Entre os principais, escolhemos o Parmegiana aDora (R$ 86), servido com molho artesanal, queijo gratinado e a opção de adicionar burrata (R$ 24). A porção serve tranquilamente duas pessoas.

Para encerrar, vieram as bebidas. O Indian's Coffee (R$ 16), preparado com leite vegetal, canela, noz-moscada e cardamomo, combina bem com tardes frias, enquanto o Chá da Fada Azul (R$ 15) diverte pela mudança de cor quando recebe algumas gotas de limão. Finalizamos a experiência com um bolo de pistache coberto por calda de frutas vermelhas, escolhido diretamente no balcão.

Nossa mesa era composta por três pessoas e, mesmo assim, as porções foram suficientes para todos. A própria equipe faz questão de avisar que os pratos são generosos e, justamente por isso, muitos deles também podem ser pedidos em meia porção.

Serviço