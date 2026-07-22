Experiências

Sabores crescem de forma consistente
Notícia

Menu às cegas do INTMO: exclusividade e lúdico se encontram no novo restaurante de Porto Alegre

Com passagens por Portugal, o chef Vini Costa desembarca na Casa Vivá, no Moinhos de Vento, acompanhado dos chefs William Williges e Julio Cabrera para uma experiência intimista de sete tempos 

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Brunna Oliveira

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