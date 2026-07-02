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Conheça o 1929 Trattoria Moderna, eleito o Melhor Restaurante Italiano do Brasil

Restaurante do chef Ian Baiocchi transforma memórias de família em uma experiência gastronômica que une tradição, ingredientes brasileiros e pratos inesquecíveis

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Brunna Oliveira

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