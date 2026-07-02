Conheça o 1929 Trattoria Moderna, eleito o Melhor Restaurante Italiano do Brasil

Cientistas afirmam que o olfato e o paladar estão intimamente conectados às regiões do cérebro responsáveis pela memória e pelas emoções. São justamente esses labirintos da memória que explicam por que, muitas vezes, as primeiras impressões ao redor do fogão podem moldar toda uma vida. Com o chef goiano Ian Baiocchi não foi diferente.

A partir de suas memórias, o cozinheiro decidiu materializar sua admiração pela avó na estruturação do 1929 Trattoria Moderna. O estabelecimento, que recentemente foi premiado pela revista Prazeres da Mesa como Melhor Restaurante Italiano do Brasil, faz uma ode gastronômica costurada inteiramente pelas lembranças e pelo afeto da primeira mulher que introduziu o ofício na cozinha de Baiocchi: a matriarca, Colombina.

Mesa como legado familiar

Colombina ilustra o cardápio, o salão e as mesas da casa. Brunna Oliveira / Agência RBS

O restaurante, fundado em 2017, tornou-se tão especial para o cozinheiro por traduzir a emoção e a vitalidade de sua avó. A casa, que combina tradição italiana com ingredientes brasileiros – sendo o Cerrado, o grande protagonista – também conta com uma decoração que reserva parte do seu encanto aos registros familiares. Em uma alcova de madeira é possível ver quadros emoldurados de maneira elegante.

Menu conta com dedicatória feita pelo chef Ian Baiocchi para a avó. Brunna Oliveira / Agência RBS

Além das fotografias, as homenagens seguem pelos pratos servidos. O intitulado "Macarronada da minha avó” (R$ 89) faz menção à Colombina e traz o sabor inconfundível de uma boa carne de panela, salsinha e queijo curado. Pimenta do reino e manjericão não poderiam ficar de fora. Aproveitamos que estávamos em quatro pessoas e provamos o polvo e a "fonduta" de cenoura com pepperoni e laranja. O molusco estava com o ponto ideal e a fonduta quase nos fez querer raspar todo o molho que sobrou no prato.

Provamos outras belezas do menu. Foi o caso do Robalo com missô de pistache (R$ 149), que foi capaz de nos levar — com o perdão da metáfora — às nuvens. nuvens e no mais profundo mar. O pescado foi servido com gnochetti de mandioquinha com manteiga de baru e Serra do Bálsamo e pimenta-de-sichuan (também conhecida como pimenta chinesa).

Para encerrar o almoço que parecia não poder ficar melhor, dividimos uma das sobremesas que mais saem na casa. A Ambrosia do Palácio (R$ 39) feita com coulis secreto, banana marmelo, mirtilo passa, manjericão e falso pau de canela relembra outros tempos. Um tempo em que Ian liderou a cozinha do Palácio das Esmeraldas.

Serviço

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, 955 - St. Marista, Goiânia

Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 as 15h. Sábado e domingo, das 12h às 16h.

De segunda a quinta, das 19h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 19h30 às 00h30.

Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (62) 98226-4394

@1929trattoria