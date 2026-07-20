Caça aos cogumelos: experiência em Cambará do Sul une floresta, fogo de chão e alta gastronomia

Programação em Cambará do Sul inicia pela manhã e se estende por todo o final de semana. Eduarda Ruperti / Agência RBS

Quem imagina que uma caça envolve apenas animais pode estranhar a proposta. Mas, durante algumas semanas do outono, quando as chuvas favorecem o nascimento dos fungos, os bosques de Pinus elliottii dos Campos de Cima da Serra se transformam em cenário para uma busca bastante diferente: a caça aos cogumelos porcini.

Foi em Parador Cambará, que vivemos essa experiência que combina ecoturismo, gastronomia e aprendizado. Da floresta à mesa, o passeio convida os participantes a procurar, identificar e colher um dos cogumelos mais valorizados da alta gastronomia.

À frente da atividade está Altemir Pessali, um dos principais especialistas e divulgadores da cultura dos cogumelos no Brasil. Segundo ele, o termo "caça" faz referência à busca ativa pelas espécies, respeitando o ambiente e compreendendo as características de cada fungo.

— Sempre gostei da terra. Essa árvore tem muita riqueza embaixo dela. Conhecimento a gente tem que espalhar e ensinar. Todo outono eu vou para o mato colher, fazer cardápios diferentes e me divertir no meio do mato — conta Pessali.

Da floresta ao fogo de chão

A programação começa pela manhã. No nosso caso, às 9h, sob uma chuva fina típica da Serra Gaúcha. Antes de entrar na mata, cada participante recebe uma cesta, uma faca específica para cogumelos, com lâmina curva para cortar a base sem danificar o fungo, e capa de chuva.

Depois das orientações, começa a caminhada entre os pinheiros em busca dos porcinis escondidos sob a vegetação. Enquanto o grupo explora a floresta, a equipe do Parador prepara o fogo de chão e inicia os trabalhos com os cogumelos encontrados e identificados como próprios para consumo.

A experiência transforma cada descoberta em parte do almoço: colher, limpar e assar os cogumelos poucos minutos depois cria uma conexão direta entre natureza e gastronomia.

Um dos cogumelos mais valorizados da gastronomia

Caça aos cogumelos representa uma tendência crescente no turismo de experiência. Eduarda Ruperti / Agência RBS

Com aroma intenso, textura firme e sabor que lembra notas terrosas e de castanhas, o porcini ganha ainda mais personalidade quando preparado na brasa. O resultado é uma iguaria suculenta, de textura quase carnuda, trazendo uma característica que ajuda a explicar por que ele ocupa lugar de destaque em cozinhas de alta gastronomia ao redor do mundo.

Um fim de semana dedicado ao terroir da serra

A programação se estende durante todo o fim de semana e termina com um jantar assinado pelos chefs Altemir Pessali e Vladimir Paiva, que elaboram um menu inspirado nos ingredientes da região e nos cogumelos colhidos durante a experiência.

A temporada de 2026 já chegou ao fim, mas novas edições devem acontecer no outono de 2027, seguindo o ciclo natural de crescimento dos fungos.

Mais do que uma atividade gastronômica, a caça aos cogumelos representa uma tendência crescente no turismo de experiência. Ao conectar culinária, natureza e identidade regional, iniciativas como essa valorizam o terroir dos Campos de Cima da Serra, estimulam o turismo local e mostram que a riqueza da gastronomia gaúcha também nasce no chão da floresta.

Serviço

Endereço: Parador Cambará, em Cambará do Sul

Quando: Outono (temporada sazonal)

Mais informações: 54 3295-7575

@paradorcambaradosul