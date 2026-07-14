Brunch em Porto Alegre: conheça a Macun Livraria na Cidade Baixa

Manhãs de sábado são, facilmente, as melhores manhãs da semana. Um café passado com calma, não ter horário para acordar e um dia todo pela frente são capazes de elevar o humor de qualquer pessoa. E o primeiro sábado de julho (4), conseguiu ficar ainda melhor com a visita à Macun Livraria, um lugar aconchegante que une o melhor da literatura acompanhado de lanches deliciosos.

Ao olhar o cardápio, os matinais logo nos chamaram atenção. Inspirados em diferentes regiões do Brasil, eles são servidos apenas aos sábados das 10h às 15h, e são perfeitos para pedir mais de uma opção e compartilhar entre duas pessoas.

Para iniciar, pedimos o Matinal Mineiro (R$59), que conta com queijo quente com queijo minas, que derrete na boca, pão de queijo e doce de leite, uma combinação que sempre funciona, bolo pamonha, coado da casa e suco de maçã. O Matinal Nordestino (R$65) surpreende o paladar com cuscuz recheado com carne seca, bolo de aipim com coco, tostada de abacate e ovo, coado e água de coco. As duas opções são extremamente saborosas e conversam muito bem entre si, compondo uma mesa de brunch completa.

Carne seca, cuscuz e o bolo de aipim com coco marcam o café da manhã nordestino. Isadora Ritter / Agência RBS

Entre canecas de café e conversas sobre as próximas leituras, pedimos também uma novidade no cardápio, o Bolo de Chocolate com Pimenta (R$26). Como um encerramento perfeito, o bolo super chocolatudo mas sem ser doce demais no paladar surpreende com o sabor da pimenta. A cobertura aqui também não deixa a desejar em quantidade, cremosa e quentinha.

Bolo de chocolate com pimenta é uma das novidades do menu. Isadora Ritter / Agência RBS

A conclusão é essa: o destino é perfeito para viajar pelo Brasil sem sair de Porto Alegre, tanto pelos matinais servidos por lá quanto pelas páginas dos livros.

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