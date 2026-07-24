Bier Keller preserva tradição alemã em Porto Alegre com pratos típicos e casarão histórico

Há restaurantes que mudam com o tempo, enquanto outros entendem que evoluir é justamente preservar aquilo que sempre fizeram bem. O Bier Keller faz parte desse segundo grupo.

Fundado por Vitório e Gert, há mais de 25 anos, o endereço ficou conhecido durante décadas como um bar secreto, frequentado por associados e clientes fiéis. No entanto, há cerca de quatro anos, o local passou por uma nova fase. Sob nova gestão, o casarão ganhou estrutura de restaurante, ampliou o cardápio e abriu as portas para um público maior, sem deixar de lado a identidade construída ao longo da história.

Paredes que contam histórias

Ao chegar à casa, fazemos um tour com o gerente, Ederson D'Ávila, que está à frente da gestão desde a mudança de proprietários. O responsável pelo local fala sobre o quanto algumas adaptações foram necessárias, mas também revela o quanto partes importantes se mantiveram intactas. É assim que vamos dando atenção aos detalhes.

As paredes são preenchidas por quadros e peças antigas. O porão guarda uma câmara fria que chega a dois graus negativos, enquanto apresenta mesas e canecos que revelam as amizades que passaram por lá. Ah! Vale dizer que a casa oferece mais 180 rótulos de cerveja, o que justifica esse espaço reservado a preservá-las geladinhas, do jeito que tanto amamos beber.

À medida que vamos descobrindo novos cômodos — que, até então, não fazíamos ideia da existência —, percebemos que ali há muita vida. O local carrega a história dos fundadores, mas também dos novos sócios, que resolveram manter a alma da casa intacta.

Canecos cheios e sabores à mesa

A tradição aparece logo na entrada. O pretzel (R$ 21) chega acompanhado de mostarda, enquanto a salsicha bock (R$ 42), servida com pão caseiro, já prepara o paladar para os clássicos da casa.

Entre eles, o Eisbein (R$ 142) segue como protagonista. O joelho de porco, um dos pratos mais emblemáticos da culinária alemã, é servido com arroz, chucrute e salada de maionese. Atualmente, a cozinha está sob o comando do chef Evandro Costa, que além de preservar a identidade alemã do cardápio original passou a adicionar outras opções como o Filé a parmegiana (R$ 209), que é feito com filé mignon e acompanha arroz e fritas. Vale dizer que ele serve tranquilamente quatro pessoas. Além dele, o cozinheiro conta orgulhoso sobre o brasileiríssimo Filé Oswaldo Aranha (R$ 198), que carrega o sabor do alho dourado e crocante e ainda acompanha arroz branco, farofa de ovos e batata chips.

Mas, pensando que estávamos lá destinados a provar os clássicos alemães, podemos afirmar que o grande destaque é o Schnitzel ao molho de nata (R$ 198). O prato nada mais é que um filé mignon à milanesa coberto por um molho cremoso que conquista até quem visita a casa pela primeira vez. Para acompanhar, a dica gerente foi uma Helles, da Cervejaria Abadessa, perfeita para harmonizar com os sabores da cozinha.

Mais do que preservar receitas, o Bier Keller mostra que tradição também pode se renovar. O resultado é uma casa que continua honrando seu passado enquanto conquista novas gerações à mesa.

Serviço