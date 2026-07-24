Experiências

Clássicos porto-alegrenses
Notícia

Bier Keller preserva tradição alemã em Porto Alegre com pratos típicos e casarão histórico

Fundado como um bar frequentado por associados e clientes fiéis, o Bier Keller atravessou gerações, ampliou o público e segue preservando receitas clássicas, boa cerveja e a história de um casarão no bairro Petrópolis

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Patrick Hartwig

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Brunna Oliveira

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