No auge do frio sulista, ainda existem lugares que te fazem recordar da alegria calorosa que o verão exala. E foi ali na Rua Nova York que, enrolados em mantas e casacos, meus colegas e eu nos sentimos no calor do Rio de Janeiro.

Para os amantes de comida de boteco, o Buteco do Leite oferece o combo perfeito: chope extremamente gelado, petiscos gostosos e até mesmo diversos telões para acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

A vontade era de experimentar toda a variedade de entradinhas e petiscos do cardápio, mas, como toda boa mesa de boteco, precisávamos começar por algum lugar. Pedimos então os clássicos: o pastel de queijo (R$ 34) não deixa a desejar na quantidade de recheio, e o de carne (R$ 36) é daqueles que vêm com nossos ingredientes de acompanhamento favoritos — ovos e azeitona. A croqueta de linguiça (R$ 42) vem com seis porções (mas poderíamos comer facilmente mais vinte) e acompanha maionese da casa, e o coração embriagado (R$ 69) acompanha batatas fritas e fatias de pão

Além disso, o cardápio ainda reserva opções que elevam o nível da conversa, como o camarão empanado (R$ 118) e o polvo com batatas bravas (R$ 139), ótimas escolhas para os amantes de frutos do mar.

Para acompanhar, a pedida certeira aqui é o chopp caneca (R$ 20). Porém, para quem prefere por outras opções de álcool, vale explorar a carta de drinks. Entre as opções de caipirinhas, duas merecem destaque: a de banana (R$ 42), equilibrada e surpreendente, e a de jambu e caldo de cana (R$ 42), que deixa aquela sensação divertida que só o ingrediente amazônico proporciona.

Caipirinhas que foram as grandes estrelas da noite. Isadora Ritter / Agência RBS

Por fim, pedimos também o Picadão Misto (R$ 139), que reúne entrecot, coração, linguiça calabresa, matambrito, frango, cebola, azeitonas pepinos e ovos de codorna em conserva, formando uma combinação generosa e perfeita para dividir entre amigos.É o tipo de pedido que faz sentido numa mesa cheia, daquelas em que ninguém tem pressa para ir embora. E justamente quando achávamos que não havia mais espaço para nada, as sobremesas encerram a noite em grande estilo — o pudim tradicional (R$ 28), cremoso e delicado, e a torta de sorvete (R$ 34), clássica e inconfundível.

Veredito final

A conclusão que fica é essa: o Buteco do Leite oferece a sensação de estar em um lugar mais animado, quente e energético - o Rio de Janeiro. Vale se atentar à programação de Copa do Mundo do estabelecimento, que contará com um serviço bem desenvolvido para receber a cidade no melhor estilo.

Serviço