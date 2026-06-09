Uma nova trilha sonora para as noites do Bom Fim

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O primeiro ato traz bolinhos de camarão e porco, acompanhados do pãozinho com tomate cereja. Isadora Ritter / Agência RBS

Tu já se perguntou qual é a trilha sonora perfeita para um jantar a dois? Posso te afirmar que, na última sexta-feira (5), à noite, a gente descobriu. O jazz tranquilo e agradável que toca no Monk, localizado no Bom Fim, combina perfeitamente com a proposta do local: um ambiente intimista e com pratos que surpreendem do início ao fim.

Antes mesmo dos pratos chegarem à mesa, a decoração do lugar já conquista por ser misteriosa e poética. Os móveis cobertos com panos te fazem focar no que importa e se destaca por lá: a comida e a seleção de vinhos.

A primeira música do repertório é uma sequência de sabores que conquista na estreia. O bolinho de camarão e porco (R$ 39) é crocante e surpreendente, e o pãozinho com tomate cereja, queijo azul e nozes caramelizadas (R$ 48) te faz quase pedir pelo repeteco.

Quase como a trilha sonora ideal de um filme, que complementa a narrativa sem roubar a cena, somos acompanhados por um vinho sugerido por Edu e Rita, idealizadores do Monk. O Pampaneo Natural Airén surpreende o paladar e agrada instantaneamente.

Se as entradinhas deram o tom, os pratos que vieram a seguir foram a apresentação principal. O cordeiro grelhado (R$ 93), que é temperado apenas com sal, forma um combo perfeito com o purê de batatas tostadas com azeite de oliva fresco (R$ 54), feito apenas com batatas e manteiga. Daqueles pratos executados tão perfeitamente que tu lembra dele por dias. Provamos também a quirela de milho com camarão, linguiça e queijo de cabra (R$ 72), um show à parte, com técnica, criatividade e sabor tocando em perfeita harmonia. A milanesa de porco (R$ 63) com o mix de cogumelos, manteiga de mel e farofa de castanha de caju (R$ 57) fecham essa sequência de pratos principais da melhor forma.

E por fim, toda boa melodia pede um final à altura: o cremoso de chocolate com nibs de cacau, azeite fresco e flor de sal (R$ 43) é daquelas sobremesas impossíveis de ignorar, e o queijo mascarpone com frutas vermelhas e manjericão (R$ 39) encerra a noite.

Sobremesa encerram à noite em alto e bom som: o Monk veio para ficar. Isadora Ritter / Agência RBS

A conclusão que fica é essa: boa comida, clima intimista e um atendimento daqueles que faz a gente se sentir em casa. Para um jantar a dois, é difícil imaginar um palco melhor para a noite.

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