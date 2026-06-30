Dos banquetes da Roma Antiga para uma gastronomia camponesa e refinada. É nesse contexto de simplicidade e valorização de ingredientes que nasce a culinária italiana, fazendo com que ela seja reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Não é difícil entender porque a cozinha é uma das mais admiradas no mundo. Talvez sejam os ingredientes frescos ou as receitas tradicionais, sobretudo a história que permeia por gerações e faz todos esses pontos se tornarem tão atraentes quando pensamos no tempero italiano.

Sabendo da riquíssima culinária do país, fomos conhecer o novo restaurante italiano que chegou em Porto Alegre. O Ristorantino, que tem outras duas unidades em São Paulo e Rio de Janeiro, chegou recentemente ao Bourbon Carlos Gomes com o objetivo de apresentar o que a cozinha italiana tem de mais autêntico: acolhimento, memória e, lógico, pratos deliciosos. Os proprietários da casa, Ricardo e Márcia Trevisani, não são italianos, mas carregam a paixão pela gastronomia há mais de 40 anos.

Mais do que seguir receitas, a proposta da casa opera na lógica da alta-costura, desenhando a noite milimetricamente para se adaptar à mesa. Esse toque sob medida ficou claro quando o próprio Ricardinho nos sugeriu um menu degustação pensado para o nosso ritmo.

Pensamos em uma sequência com maior número de pratos, mas em porções menores, garantindo que explorássemos o cardápio com total leveza, longe de qualquer sensação desconfortável. RICARDO TREVISAN A respeito da experiência que funciona quase como a alta-costura da gastronomia.

Atmosfera íntima e confortável

Já estávamos empolgados para conhecer a casa, antes mesmo de sermos apresentados a ela. Quando chegamos ao local, fomos positivamente surpreendidos. O ambiente se afasta dos clichês das velhas cantinas de toalhas xadrezes para abraçar uma sofisticação calorosa, que remete a uma Itália teatral. Mesas redondas vestidas com impecáveis toalhas brancas dividem espaço com poltronas aveludadas em tons de terracota e verde-oliva.

Paredes de pedra bruta rústica servem de tela para quadros expressivos em tons quentes, enquanto pequenas esculturas do Pinóquio de madeira — o clássico personagem da literatura italiana nascido na Toscana — repousam de forma descontraída junto aos estofados de couro verde.

A sutileza acolhedora do cenário ganha vida na mesa através com um jantar que funciona em seu próprio ritmo. Conhecemos a casa em grande estilo, já que o próprio Ricardinho — como é carinhosamente conhecido — nos recebeu, indicando que um menu degustação (feito com os pratos à la carte) nos aguardava.

Primeiras mordidas e impressões

Os primeiros pratos e taças amarraram bem o clima que já estava instaurado. Com um menu assinado pelo chef austríaco Henrique Schoendorfer, entendemos porque a casa é assim tão emblemática. O especialista consegue reunir a história e a modernidade do local em combinações surpreendentes como o Carpaccio DUO DI Pesce con Mascarpone (R$ 132), que conquistou a mesa logo de cara. Entre pães de fermentação natural e torradinhas que acompanhavam as entradas, parte da mesa aproveitou para provar o insumo individualmente e o veredito foi dado: eles são divinos de todos os jeitos.

Lasanha feita com ragu de vitela (R$ 155) também tem adaptação vegetariana feita com misto de cogumelos e fonduta de queijo (R$ 155) Brunna Oliveira / Agência RBS

Como bons comilões, já chegamos na casa falando sobre a famosa lasanha de ragu de vitela e trufas negras (R$ 155). Quando a iguaria chegou a mesa, entendemos logo porque ela conquistou diferentes estados. A massa recheada, coroada com trufas negras e um dueto de molhos ricos era impecável. Ela é capaz de traduzir, em texturas e sabores, a mesma sofisticação arquitetônica esculpida ao nosso redor.

Além desse prato, provamos o Tortelli di Zucca Alle Mandorle (R$ 122), desenvolvido a partir da abóbora e finalizado com sálvia e amêndoas. O prato traz uma leveza inesperada ao paladar sem perder o impacto que só uma tradicional comida italiana é capaz de proporcionar. Também aproveitamos para experimentar uma criação, adaptada para a mesa. A paleta de cabrito — também chamada de Capretto al Forno (R$ 175) — servida com polenta mole fez com que toda a mesa sentisse que estava no local e hora certos. A textura leve da polenta, quando mistura ao molho do próprio assado ressalta sabores e faz com que a refeição ganhe ainda mais significado.

Brunna Oliveira / Agência RBS

O Filleto di Manzo Alla Rossini con Tartufo Nero (R$ 245), mistura o nobre filet mignon com foie gras ao molho de vinho Marsala, trufas pretas, aspargos verdes e tortino de batata ao forno. Tudo ali parece ter sido feito para andar lado a lado, misturando texturas e sabores. Um prato que consagra a noite, provando que a verdadeira essência da culinária italiana contemporânea reside na habilidade de transformar clássicos opulentos em pura poesia para o paladar.

Dolci porque nunca é demais

Para fechar a jornada gastronômica, o capítulo final com as sobremesas mantém o mesmo nível de refinamento técnico e afeto. O icônico Tiramisù Ristorantino (R$ 55) resgata a tradição em uma apresentação impecável, alternando camadas perfeitamente estruturadas de creme e café sobre um espelho aveludado e salpicado de cacau. Logo ao lado, o Budino di Pistacchio (R$ 49) eleva o patamar dos pudins com sua textura densa e untuosa, trazendo o sabor inconfundível do pistache siciliano coroado por uma delicada calda dourada e pedaços crocantes da semente.

Para equilibrar a suntuosidade dos primeiros doces, a mesa ganha o frescor do Sorbetto del Giorno (R$ 35), um sorvete de frutas artesanal, sem leite e sem açúcar, que aposta em uma vibrante coloração solar e em uma leveza cítrica ideal para limpar o paladar e arrematar a noite com extrema elegância.

Veredito final

Nossa imersão não poderia ter sido mais certeira. Se a proposta era trazer o autêntico acolhimento italiano combinado a uma execução técnica brilhante, o veredito é unânime: nós amamos a experiência.

Para quem vai conhecer a casa, não deixe de provar a lasanha, que realmente faz jus a toda a sua fama; o cabrito com polenta mole (às vezes, ele é servido com spaghetti grano duro, mas nesse dia em especial foi servido em outro formato) e o tiramisú, que além de ter uma apresentação impecável, traz o aroma e sabor do café para quem é apaixonado pela iguaria.

Serviço

Endereço: Av. Carlos Gomes, 707 (Loja 224 - 3º andar), Bourbon Carlos Gomes, em Porto Alegre

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 11h30 às 15h. À noite, das 18h30 às 23h. Sábado das 11h30 às 23h e aos domingos das 11h30 às 22h.

@ristorantino_







