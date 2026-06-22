Experiências

Proposta inédita no país
Notícia

Quando o foco é a gastronomia: Goiânia tem o primeiro restaurant with rooms do Brasil 

Inspirado na brasilidade e na criatividade do chef Ian Baiocchi, Íz Restaurante traz menu servido em três, cinco ou oito tempos 

Brunna Oliveira

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