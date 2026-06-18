Nip em Goiania: chef Ian Baiocchi apresenta Nápoles de forma original e divertida

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Como o nome sugere, o Nip – Not in Napoli – não almeja ser uma cópia de Nápoles. Na verdade, o lugar está bem mais interessado em criar as próprias regras quando o assunto é a culinária italiana.

Sob o comando do chef Ian Baiocchi, que está à frente das sete casas do Grupo Íz, o restaurante é considerado o filho caçula do grupo. A proposta aposta em um menu inventivo, que combina pratos de conforto com toques contemporâneos.

Mais estranho que a ficção

Menu já demonstrava que seria uma experiência divertida e diversa. Brunna Oliveira / Agência RBS

Localizado no Setor Marista, em Goiânia, o restaurante escolhe não reproduzir nem pedir licença. O ambiente descontraído e os pratos em porções menores foram pensados para serem compartilhados, privilegiando as trocas em vez da individualidade.

Mortadela no espeto (R$ 39), Carpáccio Clássico (R$ 68) e Crudo de peixe + tomate + azeite + limão (R$ 68) Brunna Oliveira / Agência RBS

Ao investigar as entradas, percebemos a diversão presente no ar, a energia caótica de Nápoles (no sentido mais positivo da palavra) e a informalidade da casa. A experiência começou com a mortadela (no espeto) + mel + pistache (R$ 39) e seguiu com o crudo de peixe + tomate + azeite + limão (R$ 68). Esses me conquistaram logo de cara, se tornando os meus xodós, por serem leves, refrescantes e, claro, descontraídos.

Mistura entre o Brasil e Itália causou suspiros. Brunna Oliveira / Agência RBS

Mas não para por aí. A mesa estava cheia, o clima era agradável e as conversas rolavam soltas, misturando-se às risadas que somente um grupo de jornalistas de diferentes regiões do Brasil era capaz de proporcionar. Nada disso fez com que o ritmo diminuísse, já que os próximos pratos não paravam de chegar. Dessa vez foi a vez do Tonno Vitelato – o clássico ao contrário –, carpaccio de atum com emulsão de carne e alcaparras (R$ 59). Nem preciso dizer que foi uma grande surpresa por combinar tão bem o atum com a sabor da carne. Uma experiência harmoniosa, que conquistou aqueles que dividiam o espaço.

Sacrilégios gastronômicos

Além das entradinhas — que já funcionam bem para quem deseja experimentar uma refeição rápida — a casa também recomenda explorar releituras como a lasanha de rolo, com bechamel do mar e ragu de linguiça (R$ 58), o spaghetti cacio e pepe feito com queijo local e pimenta preta (R$ 49), e a incrível macarronada de pequi + ragu de ossobuco (R$ 49).

Como alguém que nunca tinha experimentado pequi, o último foi o que me causou maior curiosidade. Para quem não sabe, ele é considerado a fruta símbolo do Cerrado, sendo principalmente conhecida por conter espinhos abaixo da polpa amarela comestível. Esse detalhe é um dos primeiros pontos que deve ser mencionado aos curiosos de plantão, que já gostariam de sair por aí mordendo a fruta.

Além desse motivo, a iguaria costuma dividir opiniões entre aqueles que amam e os que não são tão fãs assim. Isso acontece devido ao seu sabor resinoso e o aroma extremamente marcante. Para minha alegria, faço parte do primeiro grupo. A experiência do ragu de ossobuco em contato com o macarrão de pequi traz mais uma vez a identidade do chef para o prato, com o contraste entre a gordura e o colágeno derretido do ossobuco com o dulçor do pequi. Bravíssimo!

Conforto que adoça

Conforto que adoça

Se os pratos salgados já tinham deixado claro que o Nip gosta de brincar com referências, as sobremesas seguem pelo mesmo caminho. O bomboloni de chuva com creme de baunilha (R$ 29) é daqueles doces que abraçam. A massa macia, envolta em açúcar e apoiada sobre uma generosa camada de creme, une Itália e a memória afetiva do chef em uma só colherada.

Para quem prefere sabores mais frescos, o gelato no palito (R$ 29) permite escolher entre combinações como pistache, romã e ricota ou amêndoas, chocolate e caramelo. Já o creme de avelã raiz em preto e branco (R$ 29), servido em camadas com bolo de chocolate e creme aerado, entrega aquela sobremesa que faz os olhos brilharem antes mesmo da primeira colherada. Entre texturas e diferentes intensidades de chocolate, é o tipo de sobremesa que confirma a máxima de que sempre existe espaço para um doce.

Entre garfadas compartilhadas, conversas animadas e uma cozinha que se permite brincar sem perder a identidade, saí do Nip com a sensação de que Ian Baiocchi cumpriu a promessa que está no nome da casa. Não é Nápoles. E ainda bem. Porque é justamente ao criar as próprias regras que o restaurante encontra a sua personalidade mais interessante.

Nip

Endereço: R. 1130, 145, no Setor Marista, em Goiânia

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 15h

Aos sábados e domingos, das 12h às 16h. À noite, de segunda a quinta, das 19h30 às 23h30. Nas sextas e sábados, das 19h30 à 0h30 e aos domingos, das 19h30 às 23h30.

@nipnapoli