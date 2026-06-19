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Bandeirinhas do Brasil, mesas de plástico, litrão de cerveja trincando (R$ 20) e um sambinha rolando ao fundo. Foi nesse contexto que conhecemos o Giro Bar, no último sábado (13). O boteco localizado na Rua João Telles, ao lado do Parque Farroupilha, planejou uma programação especial para os jogos da Copa. Por esse motivo ele foi a nossa escolha para assistir a primeira partida do Brasil – e já adianto que não poderia ter sido melhor.

Chegando lá, nos deparamos com a vista do camarote: uma mesinha de seis lugares bem em frente ao grupo de samba, que tocava as mais clássicas e colocava as pessoas no aquecimento do pré-jogo. O clima era promissor para uma vitória da nossa seleção: os torcedores não paravam de chegar na calçada, os petiscos começavam a ser servidos e um tinto verano (R$ 23) abria os trabalhos. Sim, o drinque favorito de Lionel Messi.

Sonho que nasce na mesa de bar

Aberto desde janeiro, o Giro tem um conceito simples, mas eficiente: ser um bar de calçada acessível para todo mundo. Não demorou para nos sentirmos em casa. Por trás do negócio estão os amigos de infância Leo Hudson, Ramiro Castro e Augusto Caye. Frequentadores assíduos da João Telles muito antes de se tornarem empresários do ramo, eles costumavam passar horas naquele trecho da rua, entre conversas, cervejas e encontros com amigos.

— A gente diz que é um bar que nasceu de uma mesa de bar — resume Ramiro.

Segundo Leo, formado em Gastronomia, abrir um negócio próprio era um sonho antigo, mas pensado para um futuro distante.

— Eu imaginava ter um bar lá pelos 50, 60 anos, quase como um plano de aposentadoria. Mas quando a antiga proprietária resolveu vender o ponto, eu e o Ramiro nos olhamos e pensamos: "é agora" — relembra.

Mogiro (R$ 35) e Giro Tropical (R$ 35) fazem parte da carta autoral de drinques. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Inspirado no Rio, mas com a alma do Bom Fim

Se existe uma referência clara para o estabelecimento, ela vem diretamente do Rio de Janeiro. Conforme os sócios relatam, os três gaúchos costumam viajar com frequência para a capital fluminense e se inspiraram na cultura de lá para construir o estabelecimento. Tudo isso sem abrir mão da identidade porto-alegrense.

— Essa esquina é icônica há muitos e muitos anos. Crescemos ouvindo nossos pais falarem dessa região e agora estamos construindo o nosso legado — afirma Leo (como prefere ser chamado).

Localizado em uma das esquinas mais tradicionais da boemia da cidade, entre o Araújo Vianna, o Ocidente e a Redenção, o Giro abraça a atmosfera histórica do Bom Fim e ajuda a manter vivo o movimento da região.

Cardápio descomplicado

Tinto de Verano, pizza de provolone, dadinhos de tapioca e cerveja gelada do Giro Bar. Brunna Oliveira / Agencia RBS

A proposta do cardápio segue a mesma lógica do ambiente: ser prática, democrática e acessível. Durante nossa visita, seguimos as recomendações dos proprietários que nos orientaram a começar pela famosa pizza da casa.

Provamos o sabor de provolone (R$ 40) e estava simplesmente sensacional: massa fininha que combina o defumado do provolone com o agridoce da geleia de pimenta. Na sequência foi a vez do frango crocante (R$ 45), os dadinhos de tapioca (R$ 35) e a batata frita (R$ 22). Estávamos entre seis pessoas e saímos de lá satisfeitos.

Quando questionados sobre as escolhas do menu, eles explicam que a ideia sempre foi oferecer produtos de qualidade sem assustar no preço. Por isso a escolha pelas porções para dividir, empanadas recheadas e, claro, as promoções especiais durante os jogos.

Outro diferencial do negócio é a programação cultural que acontece por lá. Sambas, DJs e eventos especiais acontecem com frequência e, muitas vezes, são organizados em parceria com os bares vizinhos. E foi exatamente isso que vimos durante a estreia do Brasil. Gente chegando atraída pela música, grupos ocupando as mesas, amigos se encontrando por acaso e aquele clima difícil de reproduzir fora de um bom bar de bairro.

Giro Bar

Endereço: Rua João Telles, 541, Bom Fim

Horário de Funcionamento: Nas quartas e quintas, das 17h às 23h. Sextas e sábados, das 17h às 00h. Aos domingos, das 17h às 22h.

@girobarpoa