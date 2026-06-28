Gastronomia Nikkei: Entenda o que está por trás da culinária centenária

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Ceviche Clássico (R$ 52) do restaurante ISOJ, situado em Porto Alegre. Brunna Oliveira / Agência RBS

Há mais de um século existe a culinária Nikkei. A fusão entre a cozinha peruana e japonesa, surgiu em meados de XIX, quando os primeiros imigrantes japoneses desembarcaram no Peru com o objetivo de trabalhar com a agricultura. A partir dessa chegada, o mundo estaria pronto para descobrir um novo jeito de fazer gastronomia.

Isso porque, devido a ausência de ingredientes originais do país, os japoneses, que mantinham a técnica de cortes e cozimento dos peixes, precisariam adaptar os insumos utilizados no preparo das refeições. É nesse sentido, que a história passa a apresentar uma nova camada na culinária peruana: os imigrantes passam a introduzir limão, batatas e pimentas nativas (os famosos ajíes) em sua cozinha.

Chegada nas terras peruanas

Há registros que revelam que os primeiros japoneses fincavam suas raízes entre 1899 e 1923, sendo contratados para trabalhar nas fazendas costeiras de cana-de-açúcar e algodão. Essa passagem pelas terras agrícolas, no entanto, seria temporária, uma vez que a chegada de novos grupos migraria para as províncias de Lima e Callao. A partir daí, é história.

Os novos moradores passaram a administrar salões de beleza, cafeterias, vinícolas, bazares e padarias, mas foi na gastronomia que deixaram uma marca especialmente forte. Com o passar das décadas, cafés, restaurantes e pequenos negócios comandados por imigrantes japoneses se espalharam pelo Peru. Em 1966, já eram mais de mil estabelecimentos de alimentação e bebidas ligados à comunidade Nikkei, número que continuou crescendo e ultrapassou a marca de 1,3 mil restaurantes e similares em 1989. Mais do que estatísticas, esses números ajudam a entender como a culinária se consolidou como um dos maiores legados da imigração japonesa no país.

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Imersão Nikkei em Porto Alegre

Cozinha do restaurante é composta por peruanos, que desenvolvem pratos da culinária Nikkei. Brunna Oliveira / Agência RBS

Para entender como essa história centenária se traduz no paladar dos gaúchos, visitamos o restaurante ISOJ, em Porto Alegre. O empreendimento conta com duas unidades espalhadas na Capital, sendo uma situada no Barra Shopping Sul e outra no Cais Embarcadero. Durante a nossa visita no restaurante localizado no Baixo Barra, pude conversar com sócio-proprietário e chef da casa, Carlos Paredes e entendi que o local, não apenas serve a culinária Nikkei, mas carrega a responsabilidade de ser um dos representantes oficiais da Marca Peru no Brasil.

— Muitas pessoas acham que a culinária Nikkei se resume a sushi, mas ela é muito extensa. Por isso, também oferecemos muitas opções com carne. Por isso também trazemos o ossobuco cozido por 8 horas e uma tira de assado, pratos clássicos com toques e sabores típicos daqui — explica o chef Carlos, enquanto apresenta pratos que vão muito além dos pescados.

De acordo com o cozinheiro, natural de Lima, no Peru, o segredo dessa gastronomia está em resgatar e respeitar as técnicas orientais e os insumos peruanos nativos nos pratos, fazendo com que esse sabor característico seja acentuado. Tudo isso faz com que Paredes se orgulhe de fincar essa bandeira em solo gaúcho.

— Alguns anos atrás, existia o restaurante 300, que se dedicava à culinária Nikkei, mas hoje eles não trabalham mais com isso. Há bastante tempo, eu me considero um embaixador da cultura Nikkei e da comunidade peruana em Porto Alegre — diz.

O sabor da saudade: do sashimi ao tiradito

Tiradito Carpassion (R$ 68), Acevichado Roll (R$ 52), Avocado Roll (R$ 48) e Sushi Tacos ISOJ (R$ 55) Brunna Oliveira / Agência RBS

Paredes explica que a evolução dessa culinária mistura história, geografia e sentimento. Embora a palavra o termo se refira aos descendentes de japoneses nascidos fora do Japão, na gastronomia o termo ganhou vida própria no Peru.

Ao chegarem no Peru, eles criaram essas fusões levados pela saudade, pelo desejo de sentir o sabor de casa. Eles conheceram o nosso ceviche e o adaptaram ao jeito deles. Foi assim que nasceu o tiradito: o sashimi japonês que se transformou. CARLOS PAREDES Ao falar sobre o início da culinária nikkei no Peru

Hoje, esse fenômeno conquistou o topo do mundo. Em conversa, o chef lembra que o restaurante Maido, situado na capital peruana e focado na cozinha Nikkei, já foi eleito o melhor restaurante da América Latina e figura no topo dos melhores do mundo.

— Essa gastronomia caiu no gosto das pessoas. Está presente em Miami, que tem mais de 200 restaurantes, na África do Sul, na Europa... Então por que não em Porto Alegre? Por que não no Rio Grande do Sul? Estamos aqui para trazer a culinária real, respeitando o tempero, o insumo e a técnica — complementa.

Técnica japonesa, tempero peruano

Se o Brasil já é famoso por sua enorme comunidade japonesa e o amor pelos sushis, a vertente Nikkei ainda dá passos firmes e seletos. Segundo Carlos, há casas de destaque como o Osaka em São Paulo (marca presente em Dubai, Londres e Buenos Aires), além de iniciativas em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com ele, o povo brasileiro adora a comida porque foge do clássico japonês e do clássico peruano. É a fusão entre eles.

Para quem nunca experimentou e deseja decifrar esse enigma de sabores, Carlos Paredes resume a experiência recorrendo à poesia de outro ícone da gastronomia, o chef Gastón Acurio:

— Se eu tivesse que definir em uma frase, diria: a culinária Nikkei é técnica japonesa com tempero peruano. Há um livro sobre o tema que traz um poema lindo. Fizeram essa mesma pergunta para o renomado chef Gastón Acurio, e ele respondeu: 'Como você definiria o sabor de uma lágrima?'. Todo mundo parou para pensar. E é justamente isso: o sabor Nikkei é o sabor da saudade. Nasceu porque as pessoas sentiam falta da sua terra, dos seus costumes. Mas hoje, eu simplifico para os clientes: é a técnica oriental, que os japoneses dominam como ninguém, combinada ao sabor do Peru, que nós, peruanos, conhecemos muito bem — finaliza

Veredito final

Foi unânime, nós simplesmente amamos todos os pratos. Nossos favoritos foram o Ceviche Clássico (R$ 52), feito com peixe branco, leite de tigre, cebola roxa, batata-doce, milho peruano e chicharrón de lula; o Ceviche Misto De Rocoto (R$ 62) composto por peixe branco, polvo, camarão e lula crocante, cebola roxa, batata-doce, milho peruano e leite de tigre de rocoto; o Tiradito Nikkei (R$ 58) com lâminas de atum com molho de gergelim e cítricos, servido com fios de batata-doce e cebolinha.

Vale mencionar que o Sushi Tacos (R$ 55) estava uma delícia. Ele é feito com crocante de alga nori com shari da casa, avocado, cream cheese e salmão marinado no molho oriental e teriyaki. E pode acreditar: o crocante chegava a fazer barulhinho.

Vale provar os drinques da casa, que contam com uma carta autoral desenvolvida especialmente para acompanhar os pratos. O Pisco Sour (R$ 42), entrou para a lista das minhas bebidas favoritas, sem dúvidas.

Serviço

Unidade do Barra Shopping

Endereço Av. Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal

Horário de Funcionamento: De segunda a quinta, das 11h30 às 15h e das 18h às 22h. Na sexta, das 11h30 às 15h e das 18h às 23h. Aos sábado, das 11h30 às 23h. No domingo, das 11h30 às 22h.

