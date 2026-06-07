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Notícia

Dia Nacional do Vinho: Veja como a Adolfo Lona se apropria do terroir urbano

Em Porto Alegre, a vinícola reúne legado familiar, produções artesanais e experiências intimistas de degustação 

Brunna Oliveira

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