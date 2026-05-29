Onde comer no Bom Fim: hamburgueria aposta na brisket como protagonista

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Brisket Burger foi elaborado para se adaptar ao paladar do brasileiro, equilibrando pimenta e sal. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Existem bebidas para adultos, espaços para adultos, roupas para adultos e até mesmo um linguajar próprio para adultos. Hambúrguer para adultos, porém, foi uma novidade. Foi com essa informação, que iniciamos a experiência no Ventralis. O aroma que exala da cozinha da hamburgueria já entrega: ali, a comida não pretende ser leve e muito menos brincadeira. E foi exatamente isso que confirmamos.

Idealizado pelo Rafael, o estabelecimento nasceu através de inspirações adquiridas nos Estados Unidos, mas teve o menu traduzido para o paladar brasileiro. Inicialmente focada no “american barbecue”, a operação hoje concentra suas atenções nos burgers, trazendo um grande diferencial no cardápio: os hambúrgueres preparados com brisket.

— Encontramos o tempero ideal da brisket para o paladar do brasileiro depois de alguns testes — explica o chef.

Restaurante inicia preparo da brisket pela manhã e finaliza à noite, totalizando cerca de 10h de cozimento. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Inicialmente, a receita seguia o padrão americano, com proporções iguais de sal e pimenta-do-reino. Com o tempo, o cozinheiro percebeu que a combinação ideal para os brasileiros seria a proporção de 80/20, resultando em um sabor menos apimentado e mais equilibrado. No Ventralis, a produção da brisket pode levar até 10 horas de defumação, já que a carne exige um longo processo até atingir a maciez ideal.

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Batata-frita crocante com páprica e croquetas suculentas são a pedida ideal para abrir a noite. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Seguindo a sugestão do chef, iniciamos com as croquetas de brisket defumada (R$28), servidas com maionese, molho de pimenta e limão — simplesmente deliciosas — além das clássicas batatas fritas (R$17), indispensáveis para acompanhar qualquer hambúrguer.

Brisket Burger, Brisket Classic Burger e Chimichurri. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Rapidamente — e aqui vale um destaque para o atendimento da casa, essencial para tornar a experiência ainda mais agradável — as estrelas da noite chegaram: o Brisket Classic Burger (R$ 54), o Brisket Burger (R$ 54), e o Chimichurri (R$ 37). Surpreendentemente equilibrados e com uma carne que praticamente desmancha, os sabores surpreenderam toda a mesa. Para finalizar nosso jantar, a Banoffee Pudding (R$15), releitura do tradicional Banana Pudding americano, encerra a experiência de forma leve e muito agradável.

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Mais do que servir hambúrgueres, o Ventralis entrega uma experiência construída nos detalhes: da longa defumação da brisket ao cuidado no atendimento. O resultado é uma cozinha intensa, saborosa e muito bem executada, que traduz com personalidade referências do barbecue americano para o paladar brasileiro.

Serviço