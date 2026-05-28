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Bar de Porto Alegre traz identidade carioca para as ruas da Cidade Baixa

Pratos autorais, mesas na rua e preços justos fazem do Porto Carioca um reduto para quem gosta de boa música e cerveja gelada 

Brunna Oliveira

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