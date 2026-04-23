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Café de Porto Alegre combina visita guiada por museu e jantar harmonizado

Toda a última terça-feira do mês, Café Iberê realiza jantar em três tempos com direito a harmonização conduzida por sommelier convidado

Brunna Oliveira

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