Nova churrascaria de Porto Alegre aposta em clássico bem-feito

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Com almoço e jantar, estabelecimento funciona em formato de espeto corrido. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Quem visita o restaurante Leiteria Churrascada sente o cuidado em cada detalhe do local. As paredes são repletas de quadros, esculturas e enfeites. Um espaço está reservado aos laços da família e dos amigos, além de luminárias rústicas feitas sob as mãos do proprietário Tiago Leite. Diferente do que muitos imaginam ao visitar o estabelecimento, a decoração foi feita “às pressas” pela esposa e sócia fundadora do empreendimento, Fernanda Carpenedo.

— Toda a ideia de decoração foi da minha esposa, Fernanda. Nós fizemos tudo em 15 dias. Pensamos nessa parede para deixar acolhedor, onde vamos incluindo os laços de clientes e amigos — contextualiza o fundador.

Entre as opções da casa, o assado de tiras é um dos destaques da Leiteria Churrascada. Brunna Oliveira / Agencia RBS

Acampamento urbano

Nesse clima, começamos a nos sentir em um verdadeiro rancho em meio à cidade. Nas margens da Rua 24 de Outubro, 1539, o endereço que já abrigou o Rosário Resto Lounge e consolidou a marca Leiteria na Capital, desde março vive uma nova fase: valorizar a essência do churrasco, enquanto serve o clássico bem feito. A partir da sua idealização, o local que funciona com a dinâmica de espeto corrido, traz cortes clássicos como maminha, vazio, assado de tiras, costela, entre outras opções.

— Queremos fazer algo prático e acessível para o dia a dia. Por isso, em cada negócio tentamos trazer algo além, que as pessoas se sintam bem nos lugares. Apostamos então em servir um bom churrasco. O legítimo clássico bem-feito — diz.

Mais que tradição, casa foi pensada para trazer história dos proprietários. Patrick Hartwig / Agência RBS

Destaques do churrasco

Antes mesmo das carnes, a experiência começa pelos acompanhamentos. Logo na chegada, os clientes encontram uma mesa com arroz, feijão, polenta, batata frita, maionese caseira e legumes na parrilla. Entre os destaques, o bolinho de aipim frito, o pastel de queijo, o pão com alho e a polenta chamam a atenção — alguns dos favoritos do time do Destemperados.

Depois de passar pela mesa de acompanhamento a experiência segue até as tão esperadas carnes. Em um ritmo tranquilo, quem visita a casa de terça à sexta ao meio dia (R$ 79), aproveita uma maminha mal passada, um lombinho suculento com queijo, corações de galinha empanados, vazio ao ponto e assado de tiras, servidos em ritmo tranquilo.

Aos finais de semana (R$ 119), o rodízio ganha reforços. Além das carnes tradicionais, aparecem opções como salmão assado e entrecôte, ampliando a experiência para quem gosta de variar.

Lugar conta com variedade de sobremesas. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Sobremesa para encerrar

Para manter o clima de almoço de domingo, a sobremesa não poderia ficar de fora. Com opções tradicionais que vão do pudim (R$ 21) e sagu com creme (R$ 20) até o sorvete de creme (R$ 16) produzido na casa, outras opções como torta de sorvete (R$ 34) e petit gateau (R$ 28) também estão disponíveis.