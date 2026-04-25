Experiências

Tradição gaúcha
Notícia

Nova churrascaria de Porto Alegre aposta em clássico bem-feito

Leiteria Churrascada traz acompanhamentos com pastéis de queijo, bolinho de aipim, salada de maionese caseira e cortes tradicionais de carnes

Brunna Oliveira

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