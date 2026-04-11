Bar e Cozinha .ZERO: Quando legumes, frutas e hortaliças ditam o sabor do menu

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Entre os principais, uma menção honrosa ao cordeiro, preparado no bafo de ervas e finalizado na brasa. Brunna Oliveira / Agência RBS

Nos últimos anos, o consumo de produtos orgânicos cresceu no Brasil. Um levantamento realizado pela Organis (Associação de Promoção dos Orgânicos) identificou que, 31% da população afirma ter consumido algum alimento orgânico nos últimos 30 dias. Esse avanço também reflete no aumento de produção no país. Somente em 2025, o número de profissionais registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), representou um crescimento de 120% em dez anos, evoluindo de 11,4 mil em 2015 para 25,2 mil em 2025.

Entre os principais motivos para a escolha estão a preocupação com o uso de agrotóxicos, a qualidade nutricional dos alimentos e o respeito ao meio ambiente. Além dos pontos mencionados, consumir hortaliças, frutas, grãos e ovos orgânicos também consiste em ter uma alimentação, por vezes, mais econômica. Dados do IBGE indicam que a ampliação da produção de alimentos orgânicos contribuiu para uma redução média de até 8% nos preços desses produtos.

Segundo a nutricionista Thaila Abreu, especializada em Nutrição Clínica e Patologias, esse movimento também impacta na busca por uma alimentação alinhada ao estilo de vida dos pacientes.

— As feiras são uma ótima opção de ter acesso a alimentos mais frescos e naturais. Como muitas vezes a compra acontece direto com o produtor, isso pode deixar o preço mais baixo. Outro ponto importante é que, na feira, encontramos alimentos da época e isso faz total diferença no dia a dia. Têm muitos pacientes que percebem uma diferença até mesmo no sabor dos alimentos — contextualiza.

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Frutas e legumes da estação

Ao consumir alimentos da estação, é possível encontrar também um ritmo próprio de seguir a dinâmica da natureza. No outono e no inverno, por exemplo, alguns alimentos ganham protagonismo por estarem no auge da produção. Em um período em que o corpo demanda mais energia e suporte imunológico, comer de acordo com a estação se mostra uma escolha estratégica para a saúde, conforme revela a especialista.

— No frio, temos alimentos nutritivos e mais acessíveis, como abóbora, batata-doce, aipim, cenoura, couve e laranja. Sopas, caldos e ensopados são ótimas opções: aquecem, rendem bem e aproveitam melhor os ingredientes. Também vale cozinhar em maior quantidade e congelar — orienta Thaila.

Esse movimento, cada vez mais presente nos lares brasileiros, também ganha força em bares e restaurantes que priorizam ingredientes locais e sazonais. É o caso do Bar e Cozinha .ZERO, comandado pelo chef Jonas Moroszczuk, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Instalado na Rua Miguel Tostes, 263, na esquina com a Castro Alves, o casarão antigo constrói seu menu conforme às frutas e legumes da estação. Todos os sábados, às 7h, o cozinheiro conta que vai até a Feira Ecológica do Bom Fim em busca dos ingredientes que irão definir os pratos da semana.

— Os produtos escolhidos, normalmente, vêm da FAE – Feira dos Agricultores Ecologistas – ou da Feira Ecológica do Bom Fim. Quando se trata do almoço, vamos no feeling das melhores frutas e legumes que encontramos por lá. No jantar, antes de ir às compras, fazemos uma pesquisa sobre os alimentos da época e definimos qual será o menu. Assim já temos uma ideia ao visitar a feira — revela Moroszczuk.

Jantar personalizado

Com iluminação baixa, o restaurante apresenta logo no hall de entrada a variedade de rótulos gaúchos disponíveis na casa. A atmosfera silenciosa e a iluminação baixa parecem ditar as próximas cenas no restaurante, que parece funcionar em um ritmo próprio como se soubesse que é preciso respeitar a história que existe paredes.

À mesa, o próprio chef conduz a experiência, buscando entender preferências, restrições alimentares e escolhas de bebida. É a partir dessas informações que o Menu Confiance ganha forma.

— Uma mesa vegetariana com vinho tinto terá pratos diferentes de uma mesa sem restrições que prefere vinho laranja. Como o menu é sazonal, ele nunca se repete totalmente — explica.

Servido apenas à noite, o menu pode ser degustado em três (R$ 176) ou quatro etapas (R$ 212, com sobremesa). A proposta é simples: confiar no chef e se abrir para a surpresa. Para os fãs de sobremesa, sugerimos a segunda opção por trazer o encerramento com o clássico “docinho” pós-refeição.

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Experiência à mesa

Entre quatro pessoas, optamos por seguir sem direcionamentos, sugerindo apenas um vinho branco floral e um tinto leve. O resultado começou a se desenhar logo nas primeiras entradas: um crudo de carne bovina curado com cebola macerada em vinagre de vinho tinto, farofa de pão e óleo de louro, e o peixinho-da-horta empanado com mandioca flocada, acompanhado de molho de iogurte e limão-cravo. Na sequência, a cuca tostada com linguiça chegou quente e macia. A leve picância da carne contrastava com o creme de ricota e a doçura da cebola assada. O prato dava pistas, ele carregava memória: é uma receita da avó do chef, Maria.

O frescor voltou à cena com a burrata acompanhada de bergamota fresca, picles de beterraba e folhas. Um prato vibrante, tanto na apresentação quanto no sabor.

Entre os principais, o gnocchi de batata com cogumelos shiitake, tomate assado e brodo de vegetais com missô se destacou pela delicadeza e equilíbrio. Já o cordeiro, preparado no bafo de ervas e finalizado na brasa, servido com aipim e salada de vagem com radicchio e mostarda, surpreendeu pela leveza e profundidade de sabor. O aipim absorvia o caldo do cordeiro, tornando tudo ainda mais intenso.

Aproveitamento máximo

Para encerrar, o menu trouxe duas sobremesas. O doce de cenoura em calda com mousse de chocolate 70% apresentou leveza e equilíbrio entre os sabores. Se em um primeiro momento havíamos estranhado a cenoura cozida, ao provarmos percebemos que elas estavam no local certo: sem roubar o sabor do mousse. Já a panna cotta de leitelho com sagu e compota de morango chamou atenção não apenas pelo resultado, mas pela proposta.

O prato é um exemplo de upcycling na cozinha: o leitelho utilizado vem do soro da ricota preparada na casa, enquanto a compota de morango aproveita a polpa que sobra da produção da soda artesanal.



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