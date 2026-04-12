12 lugares em Porto Alegre para experimentar bebidas quentes

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Apaixonados por chocolate que se preparem para o Black Love. Brunna Oliveira / Agência RBS

Está confirmado. Tomar um cafezinho em um dia frio melhora qualquer dia. Brincadeiras à parte, é só cair um pouco a temperatura, que nosso corpo parece pedir por um café quentinho ou até mesmo um chá. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o frio faz com que, inclusive, aumente o consumo da bebida em 30%.

Isso acontece por inúmeros fatores: a bebida traz conforto térmico, ajuda no sistema imunológico, estimula o corpo e, claro, melhora o humor. Pensando nisso, separamos uma lista com 12 indicações de lugares para se aquecer, seja por meio de um café, um chá ou outra bebida quente.

Síndico Torra e Café

O nome Síndico faz uma homenagem ao cantor Tim Maia. Anahís Vargas / Agencia RBS

Em uma das ruas mais movimentadas do Centro Histórico está um lugar com cara, jeito e personalidade de clássico. Com cafés servidos em um balcão alto, o estabelecimento possui um cardápio enxuto, mas que se mantém firme quando o assunto é oferecer café com diferentes intensidades por um bom custo-benefício. Ali tu encontra opções para todos os gostos, do clássico café passado até os que utilizam diferentes métodos, como V60 ideal para compartilhar entre mais pessoas.

Endereço: Rua dos Andradas, 419, Centro Histórico

Horário de Funcionamento: Segunda-feira das 13h30 às 18h45. De terça a sábado, das 10h às 18h45.

@sindicocafe

Presstisserie

Além do salão, o Presstisserie conta com mesinhas na rua para aproveitar o sol nos dias mais gelados. Patrick Hartwig / Agência RBS

Do clássico espresso até os tipos mais diferentes, o lugar que é conhecido por trazer uma gastronomia que se renova constantemente, tem excelentes opções para quem quer uma bebida para aquecer nos dias mais frios. Com opções veganas e chás gelados, o cardápio é um verdadeiro abraço para quem é fã de café. Entre os nossos favoritos, estão o Pressppuccino (R$ 19), o Black Love (R$ 25) e o Latte com leite vegetal (R$ 22).



Dica extra: não deixe de provar os novos doces do cardápio, além além de entregar estética, eles ainda trazem sabor e dulçor na medida certa. O Canoê feito com uma canoa de massa folhada crocante nos arrebatou e ajudou a trazer ainda mais conforto em meio aos 14°C de Porto Alegre. Entre tantas opções, o clássico manjar dos deuses (R$ 22) feito com doce de ovos, nata batida e morangos sobre massa folhada crocante ganhou nosso coração.

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 148, no bairro Moinhos de Vento

Horário de funcionamento: Diariamente das 9h às 20h

@presstisserie

Limão Bergamota

Veludo azul é um dos queridinhos da casa. Ricardo Lage / Especial

Uma cafeteria na Zona Sul de Porto Alegre com jeitinho de lar. O Limão Bergamota é um recanto para quem aprecia cafés e momentos compartilhados. Com opções de café da manhã, almoço e lanches, a casa oferece cafés tradicionais e opções com métodos que vão desde o filtrado de inox (R$ 19,50) — ideal para duas pessoas — até o hario V60 (R$ 15 ~ R$ 25) feito sem controle de tempo de extração, ampliando a experiência sensorial.

Para quem prefere ir de chá, o estabelecimento tem ótimas opções, como por exemplo, o chá da nina (R$ 18) com cereja, cranberry, kiwi, maçã e flocos de coco desidratados. Além desses, a casa tem opções com leite como é o caso do veludo azul (R$ 18), feito com chocolate branco e cumaru da Magian Cacao, leite vaporizado e pó de flor de borboleta.

Endereço: Av. Arlindo Pasqualini, 135, no bairro Jardim Isabel

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 9h às 18h.

@limao_bergamota

Ginkgo

O lugar é um perigo para quem é fã de floricultura e cafés. Amanda Xavier / Agencia RBS

Um café em meio à floricultura tem um sabor diferente. Essa é a constatação ao visitar a Ginkgo, um café situado meio a flores, plantas e vasos. Com um cardápio variado e um ambiente aconchegante, o lugar oferece opções para quem deseja provar cafés espressos e especiais. Quando tudo o que buscamos é uma xícara fumegante da bebida, nossos favoritos são o carioca duplo (R$ 13) e o americano (R$ 15) — diluído em água quente, criando um café mais suave. Para aqueles que não abrem mão de um café com leite, fica a dica: o latte (R$ 15), com bastante cremosidade e o pingado (R$ 13), que combina o ristretto com leite vaporizado. O cinnamon roll (R$ 22), o panini (R$ 10) feito com massa de pão de queijo prensada com mussarela e requeijão ou a rabanada com sorvete (R$ 22).

Endereço: Rua Cel. Bordini, 332, no bairro Auxiliadora

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 10h às 19h. Aos sábados e domingos, das 10h às 20h.

@somosginkgo

Pão e Maria Padaria

Café passado e pão com ovo fazem parte da experiência do Pão e Maria. Milene Magnus / Agência RBS

No meio do Centro Histórico, uma padaria que tem como foco a fermentação natural e farinhas orgânicas. A Pão e Maria é aquele abraço para quem precisa de um cafezinho no meio da correria do dia a dia. A padaria aposta em um cardápio de bebidas enxuto e certeiro. Entre nossos favoritos estão o clássico café passado (R$ 7,50), o chá do dia (R$ 6,50) ideal para o pós-refeição e o tradicional café com leite (R$ 8). Se bater a fome, vale provar o pão com ovo (R$ 25), que é bem reforçado ou o bolo de polenta com laranja (R$ 18).



Endereço: Rua dos Andradas, 683, no Centro Histórico

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 7h30 às 18h30. Aos sábados, das 8h às 18h30. Nos domingos, das 9h às 17h.

@paoemariapadaria

Shakespeare Casa de Chá & Café

Ambiente é um prato cheio para quem gosta de docinhos requintados e salgadinhos clássicos saborosos. Mariana Pontes / Agência RBS

Inspirado nas casas de chá da Europa, o Shakespeare Café oferece um chá da tarde (R$ 53) típico inglês com salgadinhos, docinhos, cupcakes, sanduíches, entre outros. Para acompanhar a refeição — que mais parece sair de um filme antigo — um chá quente acompanha a comilança que parece ter sido pensada para ser feita com alguém especial. Entre conversas e risadas, o menu é a combinação perfeita para o ambiente aconchegante. Se der, faça sua refeição no jardim. Sentíamos que podíamos passar horas por lá.

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 128, no bairro Moinhos de Vento

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 10h às 20h. Aos sábados e domingos das 13 às 20h.

@shakespearecasadechacafe

William & Sons Coffee Company

Para quem já ama e também para quem está aprendendo a amar café. Antonella Nery / Especial

Sempre cheia, a William & Sons é um verdadeiro reduto para quem ama café. O lugar, que antes de abrir ao público funcionava apenas como torrefação, recebe grãos de fazendas brasileiras e garante que todo o processo de torra aconteça lá mesmo. Com um atendimento acolhedor, como quem passa um café para um amigo, as três lojas situadas no Rio Grande do Sul contam com opções para quem prefere cafés convencionais e outras mais complexas. Vale pedir dicas para os baristas da casa.



Endereço: R. Dinarte Ribeiro, 214 no Moinhos de Vento

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 19h.

@williamsonscoffee

Sabor de Luna

Sabor de Luna é uma parada estratégica para qualquer dia frio. Anahís Vargas / Agencia RBS

Para aquecer os dias frios com sotaque rioplatense, a Sabor de Luna é parada certeira em Porto Alegre. A casa mistura padaria, confeitaria e café em um ambiente acolhedor, perfeito para estender a pausa entre uma bebida quente e outra. Entre as pedidas, não deixe de experimentar o capuccino cremoso (R$ 16~R$ 22) ou dulce de leche (R$ 27) – para as formigas de plantão.

Junto com eles, não dá pra deixar de provar os clássicos uruguaios. As medialunas amanteigadas, os doces folhados e as tortas generosas, que sempre são ótimos companheiros das bebidas. Mais do que um lanche, a experiência ali entrega um pequeno passeio gastronômico pelo Uruguai sem sair da cidade.

Endereço: Rua Dr. Freire Alemão, 310, no bairro Mont'Serrat

Horário de Funcionamento: De domingo a quarta, das 8h às 20h. De quinta a sábado, das 8h até 22h.

@sabordeluna

Café República

Fundado em 2013, a casa é referência em cafés especiais. Amanda Xavier / Agencia RBS

Para quem leva café a sério, o Café República é uma boa pedida para espantar o frio na Cidade Baixa. A casa aposta em cafés especiais, com grãos selecionados e preparos que valorizam aroma, acidez e doçura natural da bebida — seja em espressos, filtrados ou cappuccinos. O ambiente acolhedor e despojado faz parte da experiência de quem visita o lugar, seja para uma pausa tranquila ou para trabalhar entre uma xícara e outra. E se tu quer fazer um coffe office, aproveita para pedir pelo refil de café para beber à vontade.

Para acompanhar, entram como coadjuvantes o bolo embriagado, a cestinha com pães de queijo e as medialunas que completam a experiência sem roubar a cena do protagonista da mesa: o café.

Endereço: Rua da República, 358 na Cidade Baixa

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 9h às 19h. Aos domingos, das 10h às 19h.

@caferepublica

POA Café Armazém

POA Café oferece a possibilidade de refil para quem for passar o dia. Brunna Oliveira / Agência RBS

Seja para uma pausa no horário do almoço, um café para iniciar o dia ou até para fazer um coffe office, o lugar é uma boa pedida para quem busca se aquecer nas baixas temperaturas. Isso porque o POA Café oferece opções de cafés de três torrefações tradicionais de Porto Alegre: a Baden Torrefação, a William & Sons Coffe e o Café do Mercado. Para quem prefere cafés passados, que utilizam diferentes métodos, o local oferece o aeropress (R$ 20) com sabor mais encorpado, o chemex (R$ 20 ~ R$ 30), garantindo um café extremamente limpo e elegante.

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 no bairro Moinhos de Vento

Horário de Funcionamento: De terça a sábado, das 8h30 às 18h. Aos domingos, das 8h30 às 16h.

@poacafearmazem

Armazém BOX 18

Ao lado do Chica Parrilla está a casa que tem inspiração judaica e uruguaia. Anahís Vargas / Agência RBS

Começar o dia sem pressa, com mesa farta e bebida quente na mão é uma das melhores formas de iniciar o dia. No Armazém Box 18, além de ter tudo isso, você ainda encontra um ambiente que traz um clima similar às "calles" de Montevidéu, com suas tradicionais casas de assados e cafeterias. O lugar é ótimo para tomar um cafezinho com a família ou pedir uma sobremesa deliciosa. Ao visitar a casa não deixe de pedir o Cafezinho, o Cona Latte ou Pingado. Pode apostar que as bebidas vão deixar qualquer encontro mais aconchegante.

Endereço: R. São Manoel, 198, no bairro Rio Branco

Horário de Funcionamento: Diariamente das 7h às 18h.

@armazembox18

Baden Torrefação

Além da torrefação, a Baden realiza cursos e oficinas para explorar o universo do café. Baden Torrefação de Cafés Especiais / Divulgação

Da produção de grãos à torrefação, a Baden é uma boa pedida para quem curte passar um tempo pelo Centro Histórico. Localizada no segundo andar do Mercado Público, a loja que tem um ambiente superaconchegante oferece opções de bebida desde consumidores leigos até os mais experientes. Além de experimentar o Latte da casa, vale se abrir para a experiência de cafés especiais que exploram diferentes tipos, do doce e trufado com notas de chocolate framboesa e frutas silvestres até aqueles que possuem notas de açúcar mascavo, nibs de cacau e amêndoas tostadas.