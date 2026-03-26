South Summit Brazil: um bom lugar para desbravar o terroir e os produtos gaúchos

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Depósito Vinhos montou um espaço dentro do South Summit comercializando os rótulos servidos na degustação. Natália Frighetto / Especial

Sempre que entro no South Summit Brazil, gosto de fazer um primeiro tour para ver as novidades — é onde minha atenção se volta naturalmente, até porque participei de todas as edições. Logo na primeira passada, meu olhar já encontrou algumas garrafas expostas e identifiquei um wine bar, algo que tem se tornado tendência em grandes eventos.

Não pude deixar de perceber um detalhe importantíssimos: apenas vinhos gaúchos. Rótulos da Serra Gaúcha, Campanha, Encruzilhada do Sul, Camaquã e de outras regiões que mostram a diversidade e a qualidade do que vem sendo produzido no nosso Estado.

Ao me aproximar do espaço, fui convidada a participar da experiência Serra, Terra e Mar, realizada no Viva o RS Boat. Olhei para o relógio, ainda eram por volta das 10h, mas entendi que era um ótimo horário para degustar e descobrir novos sabores. Para minha surpresa — e alegria — a experiência foi conduzida pelo sommelier Maurício Rollöf, com harmonização de belisquetes assinados pelo chef Rodrigo Bellora. Só de ouvir os nomes, já deu para perceber que vinha coisa boa pela frente.

A proposta da experiência percorre três macrorregiões do Rio Grande do Sul. A Terra contempla o centro-norte, oeste e a Campanha Gaúcha, trazendo referências do pampa, do fogo de chão, da pecuária, do charque e do azeite. A Serra reúne Serra Gaúcha, Norte e Campos de Cima da Serra, com a tradição vitivinícola, sabores coloniais e ingredientes como pinhão, queijo serrano e doce de leite. Já o Mar representa a costa doce e o litoral norte, com influências das águas salgadas e doces, a cultura pesqueira e ingredientes como camarão-rosa, tainha e os doces de Pelotas.

Dentro desse contexto, a degustação começou com uma telha de puba com camarão da costa doce e salsa de kiwi. Depois, um mini choripán com pão de urtiga e milho nixtamalizado — processo típico das tortillas mexicanas — servido com tartar de vazio e cogumelos frescos. Para fechar os salgados, uma telha de pinhão com tainha e moleja defumada, conectando campo e mar em um único preparo.

Na sobremesa, um mini alfajor com doce de leite finalizado com matcha de erva-mate, trazendo um leve amargor no final, surpreendente e equilibrado. Além de saborosos, os belisquetes contavam uma verdadeira história do Rio Grande do Sul.

Para acompanhar, foram servidos o espumante D.O. Pinto Bandeira Don Giovanni Brut, o branco D.O. Vale dos Vinhedos Alma Única Parte 2 Chardonnay, o tinto Insólito, da Foppa & Ambrosi, e, para a sobremesa, o Casa Perini Aquarela Moscatel, que encanta pela coloração rosada e pela acidez marcada, perfeita para limpar o paladar e evitar o excesso de dulçor. Uma delícia do início ao fim.

Ao sair do barco, a poucos passos dali, fica a Alameda RS, onde estão o wine bar e também a loja de vinhos. A Depósito Vinhos montou um espaço dentro do South Summit comercializando os rótulos servidos na degustação — todos gaúchos. Uma ótima oportunidade para quem prova e já quer levar para casa.

Ao lado, um empório reúne produtos do terroir local: azeites, pecantone (o panetone de noz-pecã), geleias, mel de cambará, erva-mate, chocolates e outras delícias, tudo com curadoria de Aline Barilli, CEO da startup Produtores Gaúchos Unidos.