Santiago: onde a cidade, o vinho e a cordilheira se encontram

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Um lugar onde tudo pulsa: o salão, os pratos, o ritmo quase musical com que os sabores se sucedem. Diogo Carvalho / Especial

Existem cidades que a gente visita para riscar da lista. E existem cidades às quais a gente volta porque elas sempre parecem ter algo a mais para dizer. Santiago é desse segundo tipo. Um lugar que não se esgota na primeira passada, que se reinventa entre uma viagem e outra, e que hoje ocupa um papel cada vez mais simbólico no turismo sul-americano: é a porta onde começam, e muitas vezes terminam, nossas descobertas no Chile.

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Santiago não é uma cidade que tenta te impressionar. Ela simplesmente é. Estende-se ali, silenciosa aos pés da Cordilheira dos Andes, abraçada por essa moldura gigantesca de montanhas que muda a cada hora do dia. É uma cidade que respira ar seco, luz e que, em troca, entrega uma elegância que nunca precisa levantar a voz. Não tem os exageros de grandes capitais nem a ansiedade de quem quer ser mais do que é.

Santiago é confortável na própria pele, e talvez seja por isso que a experiência de estar ali soe tão boa. DIOGO CARVALHO Sócio fundador do Destemperados

Ecossistema perfeito para vinhos de personalidade, especialmente os tintos e brancos de influência costeira que colocaram o Chile no mapa do mundo. Diogo Carvalho / Especial

De olho na capital chilena

Nos últimos anos, enquanto o turismo gastronômico ganhou força no mundo inteiro, Santiago se posicionou como uma das capitais mais interessantes da América Latina. Parte disso vem da cena criativa que se espalhou pelos bairros, da nova geração de chefs que misturam técnica, memória e ingredientes locais com uma naturalidade admirável. Mas também vem de algo que não se compra, aquele senso de território que define as grandes cozinhas do mundo. O Chile sempre soube que sua geografia é seu maior patrimônio, e agora o resto do mundo parece ter finalmente entendido isso. Basta sentar para comer.

Las Cujas

Na minha passagem mais recente pela cidade, a convite da Latam e da Chile Travel, tive a oportunidade de revisitar esse movimento pela porta da frente, e pela porta certa: a mesa. Começamos pelo Casa Las Cujas, um daqueles restaurantes que combinam frescor, espontaneidade e um entendimento muito claro do que significa cozinhar em um país que é, por essência, encontro entre mar e montanha. Cada prato parece contar uma história de água fria do Pacífico, de brisa costeira, de gente que cresceu olhando para o horizonte e nunca perdeu a relação com o território. É um restaurante que vive no topo das principais listas não por acaso, mas por relevância, por traduzir o Chile numa garfada.

Karai

Depois, fomos ao Karai, que já nasceu com estrela própria e segue colecionando elogios mundo afora. O que acontece ali é uma fusão vibrante da alma chilena com a técnica nikkei. O local é comandado pelo melhor chef do mundo na atualidade, o Mistuharu Tsumura do Maido de Lima, que na versão de Santiago se define como um lugar com influência peruana, técnica japonesa, e ingredientes chilenos.

Um restaurante que não tem medo de tempero, de acidez, de ousadia. Um lugar onde tudo pulsa: o salão, os pratos, o ritmo quase musical com que os sabores se sucedem. É aquele tipo de cozinha que desperta no visitante a sensação de que viajar não é sobre ver, mas sobre provar.

Vinho com solos diversos

Mas Santiago não é feita só de mesas premiadas. É feita também de um privilégio quase geográfico. Estar a menos de uma hora de carro de alguns dos vales vinícolas mais importantes do país. Isso, por si só, já bastaria para justificar uma visita. No entanto, é mais do que isso, é a oportunidade rara de mergulhar em terroirs que oferecem ao vinho um clima praticamente irmão do Mediterrâneo.

Dias quentes, noites frias, brisa que chega do Pacífico, solos diversos. Um ecossistema perfeito para vinhos de personalidade, especialmente os tintos e brancos de influência costeira que colocaram o Chile no mapa do mundo.

Visitamos duas vinícolas que ajudam a entender por que a percepção internacional do vinho chileno mudou tanto nos últimos anos. A Casas del Bosque, no Vale de Casablanca, é um daqueles lugares onde a paisagem parece ter sido desenhada para explicar o conceito de frescor. Vinhedos que dançam ao vento, rótulos premiados, uma gastronomia impecável e uma atmosfera que te desacelera sem pedir licença. É daqueles lugares que exigem tempo, para olhar, para respirar, para sentir o clima que faz tudo aquilo possível.

Depois seguimos para a imponente Santa Rita Wines, onde a história do Chile se mistura com a produção vitivinícola de um jeito quase cinematográfico. Ficamos hospedados ali mesmo, dentro da propriedade, em um hotel exclusivo instalado em uma construção de 1885. Dormimos onde a terra conversa com a tradição. Acordamos com o silêncio de um jardim centenário. Almoçamos e jantamos pratos que parecem prolongar o território no paladar. É impossível não sentir que a cozinha, quando respeita quem veio antes, vira documento histórico.

Veredito final

Essa mistura de natureza, tradição e gastronomia ajuda a explicar muito do que Santiago representa hoje para o turismo. É uma cidade que entrega cultura, vinho e alta gastronomia em uma equação acessível, clara e, sobretudo, próxima. E essa proximidade não é só metafórica. O Chile é, provavelmente, o destino internacional mais prático para os brasileiros. Voos diretos diários saem de várias capitais do país, com tempos curtos de viagem e uma conectividade que facilita fins de semana prolongados, feriados e escapadas rápidas. É literalmente possível sair do Brasil pela manhã, almoçar com vista para os Andes e brindar o pôr do sol no Valle Central.

Além disso, a cidade tem um clima que nos abraça de forma familiar. O ar seco, a luminosidade intensa, as estações bem definidas, a temperatura que vai e volta com a mesma lógica da costa mediterrânea, tudo isso faz com que Santiago soe confortável mesmo para quem pisa ali pela primeira vez. Há algo de reconhecível, quase íntimo, no jeito como o clima molda a vida local. Uma cidade de um verde abundante, as vinícolas com mesas ao ar livre, os bairros onde as pessoas caminham devagar como se o tempo tivesse outra velocidade.

E talvez aí esteja o verdadeiro encanto. Santiago é uma cidade que te permite desacelerar sem desaparecer. Te oferece experiência sem te engolir. Te entrega sabor, natureza, cultura e história em distâncias que fazem sentido na vida real, sem exigir longas horas de deslocamento. É um destino onde tudo parece encaixar, e onde cada detalhe reforça a ideia de que viajar é, antes de tudo, habitar outros ritmos.

Voltei de Santiago com a sensação de que o Chile continua sendo um dos lugares mais fascinantes para viver a América Latina em estado puro. A gastronomia segue madura, criativa, pulsante. Os vinhos continuam extraordinários. As paisagens seguem irreais. E a cidade, cercada por montanhas e cheia de vida, convida a gente a descobrir, ou redescobrir, um pedaço de mundo que nunca perde o encanto.

Só que, desta vez, saí de lá com a certeza de algo a mais. Não se trata apenas de um destino turístico. É uma extensão da nossa casa. É a lembrança de que ainda existem lugares onde a viagem começa na mesa, atravessa vinhedos históricos, se mistura com a luz da tarde e termina, inevitavelmente, com a vontade de voltar.

E talvez seja isso que define os destinos que realmente importam: eles continuam falando com a gente mesmo depois da despedida.