12 restaurantes para conhecer em São Paulo

Lula grelhada na brasa com creme de alho e pão da casa Alessandra Rech

Como uma boa foodie, eu sou apaixonada por São Paulo e toda a sua gastronomia. Eu vivo na ponte aérea Porto Alegre-São Paulo para conhecer novos restaurantes e, claro, repetir a dose nos que estão no meu ranking de favoritos da vida na capital paulista. Prepara o papel ou o print do celular e anota 12 dicas de lugares que você precisa incluir no seu roteiro gastronômico em São Paulo:

KOTORI

O Kotori do chef Thiago Bañares fica localizado no bairro Pinheiros em São Paulo e possui o selo Bib Gourmand do Guia Michelin que reconhece restaurantes com as melhores relações qualidade-preço, oferecendo boa comida por um custo moderado. O restaurante também foi eleito pelo The Worlds 50 Best Restaurants da América Latina o 50° melhor restaurante na edição de 2024 e 55º melhor restaurante na edição de 2025.

Focado na cultura japonesa e inspirado na cozinha yōshoku - uma culinária que reinterpreta pratos de influência ocidental adaptados com ingredientes e técnicas da culinária japonesa, o chef Thiago Bañares apresenta uma proposta única com pratos autorais com insumos brasileiros nas suas criações.

O lugar é intimista e aconchegante, com um salão amplo com balcão, mesas e decoração asiática. Destaque para a mesa compartilhada exclusiva com vista privilegiada para a cozinha - perfeita para quem, assim como eu, ama acompanhar a movimentação da cozinha e a montagem dos pratos.

Todos os pratos são pensados para serem compartilhados, então, provamos várias opções do menu: a Abobrinha com molho banbanji e chili crunch R$42; as Vieiras de Hokkaido com molho ponzu, pimentão amarelo, pimenta de cheiro e nabo R$135 - a dica é comer de colher para não desperdiçar nada do molho; e os Nuggets da casa com topping de Caviar Siberian Reserve 10g R$155. Acompanha também maionese da casa. Combinação inusitada e surpreendente!

Provamos o Matambrito com missô envelhecido e gergelim R$65; os Cogumelos Eryngii com tucupi, caldo de frango, mostarda e yakinori R$78; e o Yakimen com macarrão tostado, sobrecoxa de frango, nirá, moyashi e molho de ostra R$85. Tudo incrível! Destaque para o macarrão tostado com molho de ostra de comer rezando!

Também provamos dois coquetéis autorais, o Yellow Lady com Tanqueray Dry, Licor de laranja e Yuzu R$ 55 e o Meron Chu Hai com Shochu de cevada, melão e soda R$39.

Outros destaques do menu que não provamos, mas mantemos na lista para provar da próxima vez: o Patê de fígado de frango com tsukemono, shokupan tostado R$58; o Yukhoe de wagyu com óleo de gergelim tostado e ikura R$65; e o Karubi de bananinha bovina com molho de alga e vinagre e cebola assada R$85.

Por último, mas não menos importante, o carro-chefe da casa e o motivo de muitas pessoas voltarem ao restaurante, a Rabanada de shokupan com calda toffee e sorvete de leite R$55 acompanhada de um chá verde ou café - pedimos os dois (risos). Surreal! Shokupan é um pão de forma tradicional japonês famoso por ter o miolo extremamente macio. A calda de caramelo doce na medida certa. E o sorvete de leite para equilibrar os sabores. Com certeza entrou para o meu top 3 de melhores sobremesas da vida!

Kotori

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 639 - Pinheiros - São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a sextas-feiras das 19h às 23h e sábados das 12h às 16h e das 19h às 23h

Reservas: @kotori.sp

TAN TAN

Localizado no bairro Pinheiros, o Tan Tan do chef Thiago Bañares, um dos melhores bares de São Paulo, foi eleito o 24º melhor bar e o único bar brasileiro no ranking The World's 50 Best Bars.

O bar é uma junção de dois ambientes com um balcão de cada lado da casa, sendo um dedicado às bebidas e o outro com a cozinha à mostra. A nova carta de coquetéis “Pour-Hibition” é um convite à reflexão sobre a relação com o álcool e aborda o declínio global do seu consumo, com a carta - que apresenta coquetéis sem álcool - dividida em três momentos históricos fundamentais para o desenvolvimento da coquetelaria: a Pré Proibição (antes de 1920), a Proibição (1920-1933) e a Pós Proibição (após 1933).

Os coquetéis da Pré Proibição remetem à era dourada da coquetelaria, quando o equilíbrio e a sofisticação guiavam as receitas, sem a necessidade de disfarçar imperfeições: o Exceess R$35 com ABV 0%, carqueja, mate, ume, suco de uva branco, vinagre de arroz e run zero; o Elegance R$70 com shissô, cachaça branca, vermute tinto, licor de ervas abadia e Poro Guava; e o Hello Suckers! R$45 uma referência ao Dirty Martini com pimenta de cheiro, tomate, Don Julio Tequila branca, Ketel One Vodka, Vermute branco seco e Lapsang Souchong.

Já os coquetéis da Proibição remetem a engenhosidade de uma era clandestina, onde sabores intensos e combinações ousadas transformavam qualquer gole em um segredo bem guardado: o Hypocrisy R$35 com ABV - 0%, cupuaçu, especiarias e vinagre de arroz; o Libertine R$45 com yuzu, folha de figo, moonshine, vermute branco seco, drambuie e vermú jabuticaba; e o The Last Call R$75 com uva Thompson, Eau de Vie Lorena Alba, Strega e Jerez Fino.

Por último, mas não menos importante, os coquetéis da Pós Proibição que marcaram a redescoberta da cultura do drinque, entre a sofisticação perdida e a explosão de novas influências tropicais e modernas: o Sinner R$45 com ABV 0%, milho e rum zero; o Hedonism R$75 com manga, Ketel One Vodka, Jerez Fino, Awamori e vermute branco seco; e o Blame R$55 com banana, Yukari, Campari, vermute branco seco, amaro de catuaba e cachaça envelhecida.

Os pratos criados pelo chef Thiago Bañares têm influência asiática e são todos pensados para compartilhar. Provamos o wonton de camarão chili crunch, shoyu e gergelim R$75; o ramen com caldo de frango com tare de tahine e gochujang, pernil de porco moída feita com doubanjiang, brócolis chinês, cebolão e gergelim R$87- versão do ramem especial do mês - e a torta de chocolate R$52. Tudo impecável! Foi o meu primeiro ramem da vida e preciso dizer que superou todas as expectativas - sem contar que tivemos uma aula de um casal de chineses que estava sentado do nosso lado no balcão de como comer corretamente o ramem com o hashi. O caldo e a carne moída de porco bem temperados e levemente apimentados. Sem dúvida voltarei para provar todas as versões de ramem do menu.

Tan Tan

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros - São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a domingos das 19h às 23h e sábados das 12h às 16h e das 19h às 23h

Reservas: @tantannb

CAIS

Localizado em uma charmosa casa antiga na Vila Madalena, o Cais comandado por Adriano de Laurentiis e recomendado pelo guide Michelin, é destino certeiro para amantes de peixes e frutos do mar.

Um lugar descontraído e aconchegante, com balcão ao ar livre junto à janela, mesas tradicionais e o balcão em frente à cozinha onde você pode acompanhar todo o preparo dos pratos e, a melhor parte, trocar uma ideia direto com o chef. O menu é enxuto priorizando ingredientes frescos e todos os pratos são pensados para compartilhar.

Provamos o crudo de peixe, água de tomate, crispy chilli R$ 78; a lula grelhada na brasa com creme de alho e pão da casa R$ 89 - o prato que fez eu colocar o Cais no meu roteiro gastronômico e preciso admitir que vale o hype; e o curry verde de mexilhões e arroz jasmim R$ 89 - a dica aqui é ir sem medo e abrir os mexilhões com a mão mesmo, depois é só limpar com a cumbuca de água e a toalhinha fornecida pelo restaurante. Tudo incrível! E para harmonizar, um vinho branco Mouton Noir 2023 Melon de Bourgogne da Domaine Vincent Caillé Loire R$ 309.

Também provamos o peixe do dia na brasa com molho grenobloise R$ 187. O peixe do dia era o carapau e combinou perfeitamente com o purê de batatas que, não consta no menu e pedimos a parte direto para o chef. Outra ótima opção de acompanhamento para os peixes é o Gnocchi de semolina, pimentão, queijos, panzanella R$69. A única dica do chef que não pedimos e que me arrependi quando eu vi o prato sendo montado para outra mesa, risos.

E por último, provamos a tortinha de queijo, caramelo e sorvete de leite R$ 49. A tortinha é finalizada com uma camada generosa de queijo ralado na hora e maçaricado. Doce na medida certa e uma mistura surreal de sabores.

Cais

Endereço: Rua Fidalga 314 - Vila Madalena - São Paulo

Horário de funcionamento: Quartas-feiras a sextas-feiras das 12h30 às 15h e das 19h às 23h, sábados das 12h30 às 16h e das 19h às 23h e domingos das 12h30 às 16h

Reservas: @restaurantecais

BRISA

O Brisa, restaurante de pescados e frutos do mar e irmão mais novo do Barú Marisquería do chef colombiano Dagoberto Torres, abriu há poucos meses no térreo do Edifício Copan com uma mini cozinha e um balcão de apenas 12 lugares, onde é possível ter o contato direto com a equipe que elabora os pratos.

O menu com tamanho enxuto conta com pratos latino-americanos pensados para compartilhar e divididos em etapas: a “Levanta Muertos” com pratos crus e destaque para o El Tico R$54 ceviche de vieira e mexilhão; a “De La Olla” onde se destacam os Mexilhões R$33 recheados com arroz jasmin e guanciale; os “Crocanticos” com Ebi Onsen R$57 com camarão, ovo e furikake; e o “Chapa” com pescados, frutos do mar e legumes na chapa.

Provamos as ostras na chapa com salsa de amendoim R$42; os vôngoles com sofrito de gengibre e chilli garlic R$45; a batatonese e lulas fritas R$52 - a salada de batata com o crocante das lulas fritas é uma combinação surpreendente; o Ya que Brisa com macarrão tostado com chipotle e camarão R$59; o pescado com salada de grão de bico R$77; e o creme de limão com merengue, chantilly, pêssego em calda e azeite de manjericão R$32. É a única sobremesa do menu, mas garanto que vale as calorias. Uma mistura de doce com cítrico e o toque inusitado do azeite de manjericão. Ponto para eles! Também provamos dois drinks: a margarita de maracujá, tequila, coentro e limão R$53 e o pisco sour com limão, açúcar, clara de ovo e angostura R$51.

Brisa

Endereço: Avenida Ipiranga, 200 loja 46 no Edifício Copan - São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a quintas-feiras das 12h às 15h e das 19h às 22h30, sextas-feiras e sábados das 12h às 16h e das 19h às 22h30 e domingos das 12h às 17h

Reservas: @brisadobaru

BARÚ MARISQUERÍA

O Barú Marisquería, restaurante focado em peixes e frutos do mar do chef colombiano Dagoberto Torres, possui o selo Bib Gourmand do Guia Michelin que reconhece restaurantes com as melhores relações qualidade-preço, oferecendo boa comida por um custo moderado.

Localizado em uma charmosa vila escondida na Rua Augusta, o ambiente é pequeno, agradável e descontraído, com mesas internas e as disputadíssimas mesas na área externa.

A cozinha explora o que há de mais fresco no dia com a proposta de um menu enxuto com peixes e frutos do mar preparados na brasa em porções perfeitas para compartilhar, como se estivesse à beira-mar.

Provamos a Ostra R$42 (2 unidades) com salsa de tomate picante; o K-Pulpo R$58 (2 unidades) com arroz tostado, polvo e ovas de arenque; a Lula Salteada R$85 com manteiga de chile verde; o Calamar R$78 com lula com salsa criolla; e os Camarones al Ajillo R$138 com camarões, manteiga de alho e vinho. Os camarões acompanham pão tostado que chega quentinho na mesa para você não desperdiçar nada do molho. Também provamos o Arroz Chipi Chipi R$53 arroz com vôngole e açafrão da terra; e o Pulpo Palaviccini R$115 com polvo com salsa de chiles secos. O arroz com vôngoles combinou perfeitamente com o polvo grelhado. Tudo impecável! A carta de vinhos conta com rótulos de pequenos produtores brasileiros, como o Cata Terroirs Viognier R$238 e o Cata Terroirs Chardonnay R$286, ambos perfeitos para harmonizar com o menu focado em frutos do mar.

Barú Marisquería

Endereço: Rua Augusta, 2542 - São Paulo

Horário de funcionamento: Terças-feiras a quintas-feiras das 12h às 15h e das 19h às 22h, sextas-feiras e sábados das 12h às 16h e das 19h às 22h e domingos das 12h às 17h

Reservas: @barumarisqueria

LITA

O novíssimo Lita, bar de vinhos localizado em Pinheiros, bem na frente do irmão mais velho Nelita, conta com mais de 400 rótulos com curadoria do sommelier Danyel Steinle e pratos que transitam entre o clássico e o inusitado com cozinha comandada pela chef Tássia Magalhães.

Com uma atmosfera intimista e acolhedora, o ambiente conta com um balcão oval lindíssimo bem na entrada que serve de apoio para as garrafas e taças. As mesas que vão até perto da cozinha aberta, proporcionam uma experiência visual e sensorial única. No andar de cima está a adega envidraçada onde acontecem degustações às cegas, aulas e apresentações, que ampliam a proposta de unir curiosidade, conhecimento e prazer à mesa.

Provamos as azeitonas marinadas R$25; a salada de tomates R$42; o linguine com bisque e lagostim R$89; o paccheri alla scarpariello R$72 com molho de tomate de comer rezando e uma porção generosa de queijo; e para harmonizar, o vinho do Vale do Uco - SuperUco Calcáreo Cabernet Franc 2020 Argentina R$364. A vontade era provar o menu inteiro de sobremesas, mas escolhemos duas: o bolo de azeite e jaboticaba R$36 e o cremoso de ricota, uva verde marinada e limoncello R$36.

Lita

Endereço: Rua Ferreira de Araujo, 333 - Pinheiros - São Paulo

Horário de funcionamento: Terças-feiras a quintas-feiras das 18h às 00h, sextas-feiras e sábados das 18h às 01h (cozinha até 00h)

Reservas: @wine.lita

NINO

O Nino no Itaim Bibi, do chef italiano Marco Renzetti, premiado com uma estrela Michelin pelo Fame Osteria, destaca-se por sua cozinha autêntica, que alia técnica, tradição e ingredientes de alta qualidade.

Você encontrará clássicos como o Spaghetti Alla Carbonara R$85 com espaguete de grano duro italiano, guanciale, gema de ovo, queijo pecorino e pimenta do reino. Uma legítima carbonara que não deve nada para as que eu comi na Itália.

Outro clássico da casa é que eu acabo sempre pedindo de entrada: a Burrata Nino al Forno R$73 com burrata produzida na casa assada no forno com tomates, manjericão e alho e para acompanhar uma focaccia que chega quentinha na mesa. Provamos também o Linguine Alla Siciliana R$94 linguine com molho de tomate fresco, alcaparras e lula crocante e o Cavatelli e Polpo All'Arrabiata R$134 cavatelli arrabbiata com polvo - esse é um dos meus favoritos do Nino, já comi duas vezes e dessa vez foi a escolha do meu marido. Levemente apimentado e com pedaços de polvo que desmancham na boca. Para harmonizar pedimos o vinho Nicolas Catena Malbec 2022 R$486 e uma água S.Pellegrino R$32.

Eu sou tão fã do restaurante que quase gabaritei o menu inteiro e na próxima ida eu vou organizar para dar o último check na minha lista e provar o Spaghetti al Limone R$85 feito com espaguete de grano duro, limão siciliano, queijo de cabra, alcachofra, basílico e gema de ovo. Mistura de sabores que parece dar match, concordam?

Nino

Endereço: Rua Jerônimo da Veiga, 30 - Itaim Bibi - São Paulo

Horário de funcionamento: Segundas-feiras a quintas-feiras das 12h às 16h e das 19h às 00h, sextas-feiras e sábados das 12h às 01h e domingos das 12h às 22h

Reservas: @ninocucina

KOTCHI

O Kotchi, novo bar japonês do chef Makoto Okuwa, combina a essência da culinária japonesa com um toque contemporâneo e cosmopolita. Localizado no bairro Jardins em São Paulo, o restaurante fica escondido sem número ou fachada na porta.

O ambiente é intimista, escurinho, com detalhes que remetem à cultura oriental e com o pé-direito alto, que chama atenção pelo paredão de discos de vinil instagramável que fica atrás do balcão onde DJs tocam hits de rock, jazz e MPB.

Os drinques inspirados no Japão são assinados pela argentina Inés De Los Santos que está à frente da coquetelaria. Provamos o Sando America R$58 com Vodka, Licor de Yuzu, suco de melancia, cordial de hibisco, suco de limão siciliano e espuma de limão taiti e o Tarsila R$58 com Gin Hoku, cordial de cambuci, xarope simples, Angostura de laranja e Bitter Angostura.

O menu conta com pratos em porções pequenas feitos para compartilhar. Provamos o Mochi Potato R$47 com mochi de batata, creme de queijo azul e salsa trufada - uma massinha de batata com farinha de arroz glutinoso, levemente pegajosa e frita como um grande churro, finalizada na mesa onde as batatas são cortadas com uma tesoura pelo garçom; o Akami Maguro R$98 com sashimi de akami blue fin marinado em shoyu da casa gochujang, shissô e trigo sarraceno - sem dúvida nenhuma o melhor sashimi que eu já comi na vida; o Tataki Wagyu R$93 com tataki de wagyu, molho ponzu e aioli de trufas brancas; o Wagyu Sandu R$139 sanduíche de shokupan, wagyu laminado, brisket assado, maionese kewpie, mostarda e queijo ementhal; e o Steak Wagyu R$137 com steak de wagyu, molho sichuan poivre, batatas bravas e farofa de cogumelos e shisso.

Kotchi

Endereço: Rua Padre João Manuel, 1231 - Jardins - São Paulo

Horário de funcionamento: segundas-feiras a quartas-feiras das 18h às 00h, quintas-feiras das 18h às 01h e sextas-feiras e sábados das 18h às 02h

Reservas: @kotchi

L’AVENUE

O restaurante L'Avenue, localizado no piso térreo do luxuoso Shopping Cidade Jardim em São Paulo e ao lado do badalado Makoto, é a única filial do restaurante no Brasil. Em Paris, o L'Avenue fica na icônica Avenue Montaigne, a mesma do Plaza Athénée, um dos hotéis 5 estrelas mais emblemáticos da capital francesa, e é um dos restaurantes mais disputados da semana de moda e o queridinho dos famosos em Paris.

Mantendo o mesmo padrão, experiência autêntica, glamour e, claro, menu francês, é possível se sentir em Paris - sem precisar de mais de doze horas de voo de deslocamento.

Provamos o escargot R$148 (6 unidades) escargots na manteiga, alho e salsinha acompanhados de pedacinhos de brioche; o carpaccio de carne R$76; o beef Thai com fritas R$147 com mignon grelhado marinado, molho tailandês de peixe, pasta de camarão chilli, suco de limão e purê de pimenta; o spicy lobster pasta R$170 spaguetti com molho de tomate picante e lagosta; e a lagosta grelhada com fritas R$220 - esse prato eu já havia provado no restaurante de Paris e preciso dizer que estava tão bom quanto ou até melhor. A batata frita fininha e crocante vale o hype.

Também provamos duas sobremesas: as frutas vermelhas com chantilly R$58 e a torrada francesa com caramelo R$46 acompanhadas de limoncello R$50. Tudo impecável! O L'Avenue já era o meu restaurante favorito em Paris e agora entrou para a lista de São Paulo também.

L’Avenue

Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12000 - Shopping Cidade Jardim - São Paulo

Horário de funcionamento: segundas-feiras das 12h às 15h30 e das 18h30 às 22h30 e terças-feiras a domingos das 12h às 22h30

Reservas: @lavenuebrasil

MAKOTO

Localizado no Shopping Cidade Jardim, o Makoto do chef Makoto Okuwa conta com criações inovadoras que mesclam a tradição japonesa com técnicas culinárias autorais.

Conhecido por seu ambiente luxuoso e serviço impecável, mais do que apenas um restaurante, o Makoto é uma experiência gastronômica memorável da culinária japonesa, perfeito para desfrutar de um menu requintado com pratos clássicos de alta qualidade no coração de São Paulo, incluindo sushis, sashimis e uma seleção de saquês e uísques japoneses.

Provamos o Truffle Salmon R$59 com lâminas de salmão, molho cítrico, sal maldon, dry miso e azeite trufado; o Wagyu Carpaccio R$79 com gengibre, alho, lemon soy, daikon, azeite trufado e broto de coentro; e o Spicy Shrimp Tempura R$118 uma pipoca de camarão em tempura com gochujang aioli. Tudo impecável! Impossível escolher o prato favorito, comeria todos de novo. Também provamos uma salada com salmão - esse prato é novo e ainda não estava no menu. Uma ótima opção para os dias quentes de verão em São Paulo.

Makoto

Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12000 - Shopping Cidade Jardim - São Paulo

Horário de funcionamento: Aberto diariamente para almoço e jantar

Reservas: @makoto.okuwa

PIPO

O restaurante Pipo, do chef Felipe Bronze do ORO no Rio de Janeiro com duas estrelas Michelin, aposta em uma cozinha brasileiríssima com pratos feitos na brasa.

O restaurante tem mesas no salão interno, perto da churrasqueira para apreciar o vai e vem das carnes e vegetais na brasa e na disputada varanda, com vista para o jardim do Museu da Imagem e do Som (MIS), para esquecer de vez que se está em São Paulo.

Provamos o pão da casa assado na hora com manteiga defumada de melaço R$24; a coxinha de galinha caipira R$42; e o milho na brasa com maionese de queijo tulha, crocante de pão e togarashi R$44. O milho estava surreal! Apenas peçam!

Também provamos o caldinho de feijão com espuma de couve, pimenta de cheiro e torresminho e a fraldinha a braseiro com arroz de brócolis, batata frita, farofa de ovo mole e vinagrete tostado R$298 (serve duas pessoas). É bem servido, quase não conseguimos dar conta de comer tudo. Como vocês já sabem, mesmo satisfeitíssimos, sempre sobra espaço para a sobremesa (risos) e provamos o famoso “O” pudim R$44. Sem furinho e com bastante calda de caramelo. Ponto para eles!

Pipo

Endereço: Avenida Europa, 158 - Jardim Europa - São Paulo

Horário de funcionamento: terças-feiras a sextas-feiras das 12h às 16h e sábados e domingos das 9h às 12h45 (brunch) e das 13h às 17h (almoço e feijoada)

Reservas: @pipo_sp

KIO BAKEHOUSE

Por último, mas não menos importante, fomos conhecer o Kio Bakehouse do chef Henrique Yukio Ide, uma padaria na Vila Madalena especializada em folhados e que tem o croissant como carro-chefe. O conceito da padaria é simples e inusitado: usar a massa de croissant como base para releituras criativas de clássicos.

Localizado no térreo de um sobrado, o espaço é pequeno com algumas mesas na varanda - a dica é chegar cedo porque sempre tem fila na calçada, principalmente nos sábados e domingos.

Provamos o misto quente no brioche folhado com presunto royale, mussarela, mostarda dijon, tomate assado e picles de pepino R$36; o pão de queijo folhado R$27; os ovos mexidos com manteiga dashi e croissant R$28; e o café coado R$14. Os ovos mexidos não estavam inicialmente no nosso pedido, mas quando chegou na mesa ao lado rapidamente fizemos questão de incluir. Ovos no ponto certo e o croissant quentinho.

O cookie folhado não é sempre o mesmo e precisa consultar a disponibilidade do recheio do dia. O cookie de caramelo salgado R$25 que é sucesso absoluto e campeão de vendas não estava disponível. Provamos o cookie folhado com banana e doce de leite R$25. Estava ótimo e lembra bastante o gosto de banoffee, mas o de caramelo salgado parece ser mais saboroso com uma caldinha (salivei aqui só de pensar). Role o feed da Kio no Instagram até achar a foto dele e você entenderá.

Kio Bakehouse

Endereço: Rua Aspicuelta, 300 - Vila Madalena - São Paulo

Horário de funcionamento: Terças-feiras a sextas-feiras das 08h às 18h e sábados e domingos das 10h às 17h

Reservas: @kio.bakehouse