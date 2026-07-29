Conheça a cozinha de alto padrão do restaurante AIZU em Curitiba

Da esquerda para a direita, Marcos Furtado, Vanessa Azuma, Mikhail Wakuda e Cristiano Felde. Bia Nauiack / Especial

Sabe aquele destino gastronômico que rapidamente passa a figurar nas listas de desejos dos apaixonados por boa mesa? O restaurante AIZU trouxe para Curitiba uma nova forma de apreciar a culinária japonesa, combinando ingredientes de altíssimo padrão com receitas que equilibram tradição e vanguarda em cada preparo.

Hoje, a casa se consolidou como um dos endereços mais desejados da capital paranaense, reunindo um público fiel formado por clientes com amplo repertório gastronômico e apreciadores de experiências sofisticadas.

À frente do projeto, o casal Hilda Igarashi e Edison Azuma apostou, desde o início da operação, em ingredientes de excelência, como atum Bluefin, vieiras canadenses, Black Cod, enguias, trufas e foie gras. Tudo isso é servido em um ambiente discreto, elegante e acolhedor, marcado por uma decoração oriental minimalista e intimista, com capacidade para cerca de 80 pessoas.

Mais do que ampliar o repertório da gastronomia japonesa em Curitiba, a proposta ajudou a formar um público cada vez mais interessado em experiências de alto padrão.

Desde a abertura do estabelecimento, os proprietários decidiram usar ingredientes de excelência. Bia Nauiack / Especial

O omakase do AIZU propõe uma verdadeira viagem pelos sabores japoneses, alternando pratos quentes e frios ao longo da experiência. Do nigiri de enguia (unagi) ao ramen, o menu revela delicadeza, criatividade e técnica, acompanhado por uma criteriosa seleção de saquês importados do Japão, organizados conforme categorias de pureza e polimento do arroz, como Junmai, Ginjo e Daiginjo.

Outro grande diferencial da casa é a parceria com a tradicional marca de champanhe Dom Pérignon. Frequentemente selecionado pela Moët Hennessy — divisão de luxo do grupo LVMH — para sediar lançamentos exclusivos no Brasil, o restaurante já recebeu jantares imersivos dedicados à apresentação de rótulos raros, como o Dom Pérignon Plénitude 2 (P2), com aproximadamente 15 anos de maturação, e o Dom Pérignon White Luminous Vintage. A iniciativa consolidou o AIZU como uma das principais vitrines da gastronomia de luxo em Curitiba.

Sala de omakase do restaurante AIZU, em Curitiba. Aizu / Divulgação

O nome do restaurante presta homenagem à região de Aizu, na província japonesa de Fukushima, conhecida por ser o último reduto dos samurais e por produzir alguns dos saquês e arrozes mais respeitados do Japão. A escolha também carrega um significado afetivo: o pai de Hilda é natural da região, transformando o restaurante em uma homenagem às origens da família.

Em uma cidade tradicionalmente reconhecida pela arquitetura, pelo urbanismo e pela qualidade de vida, o local contribui para projetar Curitiba também como um importante destino gastronômico.

Casa carrega a tradição japonesa desde o preparo até a seleção de sashimis servidas. Marcelo Krelling / Especial

Apesar do perfil discreto e da proposta voltada a proporcionar experiências exclusivas, o AIZU estreou neste ano na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, da revista Exame. O reconhecimento soma-se aos diversos prêmios Bom Gourmet conquistados ao longo da trajetória da casa.

Toda essa dedicação transformou o restaurante em um verdadeiro destino gastronômico de alto padrão. Assim como acontece nos grandes centros internacionais, onde restaurantes de excelência se tornam atrações turísticas, o AIZU ajuda a elevar o nível da gastronomia curitibana sem perder de vista as fortes referências da imigração japonesa que fazem parte da identidade da cidade.

*O omakase da casa funciona em dois formatos. A primeira opção (R$ 520) com 3 entradas, seleção de sushis, 1 prato quente e sobremesa; e uma segunda opção (R$ 680) com 5 entradas, seleção de sushis, ossossumê, 2 pratos quentes e sobremesa.

Serviço

Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2420, no bairro Bigorrilho em Curitiba

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, apenas jantar. Em horário conforme reserva (41) 99960-8887.

@aizu_restaurante