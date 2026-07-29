Curitiba

Turismo gastronômico
Notícia

Conheça a cozinha de alto padrão do restaurante AIZU em Curitiba

Com foco em ingredientes de excelência e menu omakase, restaurante figura entre os 100 melhores do Brasil

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Thiago Paes

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