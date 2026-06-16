Curitiba

Criatividade e sofisticação
Notícia

Menu degustação em Curitiba: conheça a cozinha do Chef Danilo Takigawa 

Novo menu “Compasso”, do chef Danilo Takigawa, traz pratos autorais com ingredientes latino-americanos e influência contemporânea.

Thiago Paes

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