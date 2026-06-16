Menu degustação em Curitiba: conheça a cozinha do Chef Danilo Takigawa 

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O Danilo tem o dom da cozinha contemporânea, da criatividade de onde traz as referências. É um jovem cozinheiro que tem a maturidade e a coragem de fazer acontecer. O novo menu chama-se “Compasso” e como o próprio chef descreve: “não é um menu apenas sobre ingredientes, é sobre ritmos, relacionamentos, recomeços”.

No prato, o recomeço começa por um “Aguachile de atum” receita de origem mexicana, que na versão de Takigawa, trouxe a delicadeza das pontinhas da couve, acompanhadas de crocante de quinoa. Um verdadeiro primor.

Cozinha vanguardista também revela referências pessoais do chef. Thiago Paes / Especial

Na sequência, o pão da casa e uma deliciosa manteiga de bottarga. O terceiro prato entrega um sabor provocante, graças ao sororoca (peixe de águas salgadas) servido com com vagem e ostra. Depois dele, passamos para a mandioquinha, a couve-chinesa (bockshoy) e o abacate, que trouxe um certo aconchego, sem muitas surpresas.

O marisco do quinto prato é uma assinatura da cozinha de Danilo. Eu, particularmente, adoro a intervenção feita por no menu degustação, adicionando mexilhões. Confesso que, desta vez, o marisco estava menos evidente, um pouco menos provocativo, mas que não deixa de ser vanguardista e tradicional. Como sempre, os mexilhões me lembram o belga Moules-frites, que adoro.

Pratos, sobremesas e drinques trazem novas camadas para o menu degustação. Thiago Paes / Especial

Para finalizar a noite, o belíssimo Cordeiro, feito com abóbora, cogumelos e alho poró. As lâminas de carne eram perfeitamente cortadas, resultando em uma apresentação linda e fazendo do prato um acontecimento imperdível. Talvez por tudo isso se tornou um meus preferidos.

De sobremesa: a combinação tradicional do chef: banana, milho doce e banha de porco. O que parecia já estar perfeito o suficiente, ganha ainda mais significado com a participação da chef pâtissier Diana Fransozi, ao apresentar a deliciosa sobremesa de cupuaçu, laranja, mel e camomila. Excelente!

As bebidas ficam à cargo do chef de bar Victor Gonçalves, com vinhos, Sakês e uma cerveja Manics @maniacsbrew, que estavam absolutamente impecáveis. Do laranja, da Vinícola Vivalti em Santa Catarina ao vinho tinto da uva saperavi (de origem da Geórgia), produzido no Brasil.

Veredito final

Comida não é só para comer, tem os seus compassos, seus questionamentos, suas reverências. Esse é um menu que me remeteu a uma sofisticação latina, à simplicidade dos mares e à elegância dos pratos servidos. Um menu sem irreverências, como se espera de um jovem e genial chef de cozinha, mas absolutamente saboroso, complexo e imperdível. Bravo!



ASU Restaurante

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, no Centro de Curitiba

Horário de Funcionamento: De terça a sábado, das 19h às 23h.

@asurestaurante







