Onde comer em Curitiba: conheça o Restaurante do Igor

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Prato com peixe, ministrone de vôngole e feijão é uma das combinações inusitadas do chef. Thiago Paes / Especial

Um restaurante de alto nível para colocar na sua rota gastronômica. O propósito do Chef Igor é estar mais próximo dos clientes, fazê-los esquecer o cotidiano e imergir em outra atmosfera, trazendo assuntos gastronômicos interessantes para a mesa. O restaurante é um dos poucos que servem exclusivamente “menu degustação” em Curitiba e vem fazendo história na cidade com ingredientes simples, trazidos de pequenos produtores da região e que são elevados à excelência da gastronomia.

A sequência inicia com uma linda apresentação de snacks que vão desde a releitura da tradicional “carne de onça de Curitiba”, petisco local que possui IG – Indicação Geográfica –, até receitas criativas que combinam vieira, morango e centeio; ou ainda pupunha, castanha e maracujá. Algumas combinações são curiosas, como a sobremesa de framboesa, amora e beterraba, de sabor absolutamente incrível.

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Receita feita com peixe, manga e orégano. Thiago Paes / Especial

O pão da casa chamado de“sourdough” de brioche (feito sob fermentação natural) é uma tradição. Além dele, mais uma combinação inusitada: tomate, botarga e chuchu; peixe, ministrone de vôngole e feijão. Entre um item e outro da sequência de 10 tempos, há uma bebida para harmonizar. De saquê Jummai Karakuchi da Yauemon à cerveja artesanal da curitibana Maniacs, passando por vinhos como o Alvarinho da Vivalti, produzido em São Joaquim, no interior de Santa Catarina.

Sobremesa feita de framboesa, amora e beterraba. Thiago Paes / Especial

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Na sequência, cordeiro com ameixa e polenta e, caminhando para a finalização, um amuse-bouche de melão, limão e trigo-sarraceno, limpando o paladar para as surpreendentes sobremesas. Todo o menu é delicadamente explicado no cardápio apresentado como uma carta-convite, um verdadeiro presente, delicado e elegante, como de fato é conduzido todo o menu. E, para o brinde final, quem sabe um chá acompanhado de bombons sortidos feitos na casa, como uma tarde de verão na varanda da casa de veraneio, sem pressa, sem fugacidades.