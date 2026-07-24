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Da Riesling ao Pinot Noir
Notícia

Vinhos da Alemanha: veja como o país vai muito além da cerveja

Alemanha tem mais de 100 mil hectares de vinhedos e é referência mundial na produção de vinhos brancos

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Natália Frighetto

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