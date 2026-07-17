Porta-copos

Para se aquecer
Notícia

Qual vinho combina com sopa? Veja 5 harmonizações para os dias frios

De Merlot a Verdejo, confira sugestões para acompanhar sopa de capeletti, creme de ervilha, caldo verde e outros clássicos do inverno

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Natália Frighetto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS