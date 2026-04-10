Universo wellness chega às bebidas

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Novo luxo deixou de ser material e passou a estar ligado ao tempo de qualidade e ao autocuidado. Drazen / Adobe Stock | Divulgação

O comportamento do consumidor está em constante transformação. Ele cria movimentos, impulsiona novos nichos e exige adaptações rápidas do mercado. Com as bebidas, não é diferente: assim como a moda e a gastronomia, elas acompanham ciclos e refletem o momento cultural. E, em um cenário cada vez mais voltado ao bem-estar, era inevitável que o universo wellness também chegasse às taças e latas.

Vivemos uma era em que saúde, equilíbrio e qualidade de vida se tornaram prioridades. Alimentação consciente, prática de exercícios, sono regulado e redução do estresse passaram a ocupar o centro das decisões. O novo luxo deixou de ser material e passou a estar ligado ao tempo de qualidade e ao autocuidado.

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Esse movimento já impacta diretamente o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente entre os mais jovens. A lógica mudou: menos volume, mais qualidade. Ao mesmo tempo, cresce a busca por alternativas que permitam socializar sem abrir mão do bem-estar. É nesse contexto que surgem com força os produtos zero álcool e low alcohol — de vinhos e cervejas a destilados e drinks prontos. Um mercado em expansão, que deve atingir cerca de 6% de participação nos próximos anos.

Outra vertente que ganha espaço é a das bebidas funcionais. Ingredientes como proteína e colágeno começam a aparecer em diferentes formatos, conectando hidratação, recuperação muscular e cuidados com a pele. Já existem, por exemplo, vinhos com adição de proteína, edições especiais de espumantes com colágeno e até águas proteicas — como a Mamba Water, que une hidratação e suplementação em uma proposta prática.

E praticidade, aliás, é palavra-chave. O consumo precisa ser simples, rápido e compatível com uma rotina dinâmica. Produtos prontos para beber, que dispensam preparo e acompanham o ritmo do dia a dia, ganham cada vez mais espaço.

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No fim, o universo wellness nas bebidas não se trata de restrição, mas de equilíbrio. É sobre poder escolher: em um dia, uma taça de vinho em casa; no outro, um chá gelado depois da corrida. Entre um gole e outro, o que se busca é justamente isso — uma vida mais leve, consciente e possível.

Confira a seguir algumas opções de rótulos sem álcool, proteicos e com colágeno.